Bernau Unesco-Urkunde für Biosphärengebiet Schwarzwald

Ein Teil des Schwarzwalds ist zum 16. Unesco-Biosphärengebiet in Deutschland erklärt worden. Mit einem Festakt und einem Fest feiern die Kommunen, die Landkreise, das Regierungspräsidium und das Land die Anerkennung. Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer: "Mit der Urkunde wird der Erfolg unserer Region dokumentiert und manifestiert.“

Bernau (sb) Das Biosphärengebiet Schwarzwald ist von der Unesco im Juni anerkannt worden. Jetzt hat Landesumweltminister Franz Untersteller im Beisein der Bürgermeister der beteiligten Gemeinden und vieler Vertreter aus der Politik und von Verbänden die Urkunde überreicht bekommen.

Mit der Urkunde werde „der Erfolg unserer Region dokumentiert und manifestiert“, sagte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zu Beginn des Festaktes im Kurhaus Bernau. Die Feier war in den ersten Biosphärentag eingebettet. Neben den vielen Bürgermeistern der beteiligten Kommunen waren auch Landrätinnen, Landtagsabgeordnete, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, viele Bürger und Vertreter von Verbänden ins Kurhaus gekommen.

Mit viel Fleiß der vielen „Mütter und Väter des Biosphärengebiets“ sei die Anerkennung überhaupt möglich geworden, sagte Schäfer. Das Gebiet solle zum Wohle seiner Menschen weiterentwickelt werden. Ohne den Einsatz der Kommunen und der Landkreise sei es nie zu der Anerkennung gekommen, „sie sind die Wichtigsten heute hier“, sagte die Regierungspräsidentin zu den Vertretern der Kommunen. Denn vor Ort werde die inhaltliche Ausrichtung „ganz maßgeblich“ mitgestaltet.

Nach der Freude über die Anerkennung werde nun die eigentliche Arbeit erst beginnen. Mit den in den Gemeinden entwickelten Ideen solle der Südschwarzwald zu einer nachhaltigen Modellregion werden. Auch die Aufgaben, die von der Unesco an die Anerkennung geknüpft wurden, sollen schnell erledigt werden: Das Land habe in Todtnau bereits ein Grundstück für ein gefordertes Besucherzentrum gekauft und an einem Rahmenprogramm werde nun zügig gearbeitet werden.

Die Anerkennung des Biosphärengebiets werde helfen, die Natur- und Kulturlandschaft mit ihrer großen Artenvielfalt zu erhalten und die Region weiter voran zu bringen, sagte Rita Schwarzelühr-Sutter. Das neue Gebiet bedeute keineswegs eine Einschränkung, sondern eine Chance.

Der Begriff Biosphärenreservat habe zu der Angst, eine Käseglocke werde über die Region gestülpt, entstehen lassen, sagte Landesumweltminister Franz Untersteller. Deshalb sei Biosphärengebiet die richtige Bezeichnung. Schutz durch Nutzung sei der Kern der Idee. Das Nationalkomitee für das Biosphärenprogramm der Unesco habe wertvolle Tipps gegeben, damit der Antrag in sehr kurzer Zeit erarbeitet und erfolgreich gestellt werden konnte. Vom Erfolg sei er überzeugt – auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und auch auf den Naturschutz werde sich das Biosphärengebiet positiv auswirken.

Fünf Jahre habe die Vorarbeit gedauert, sagte die Vorsitzende des Nationalkomitees, Christiane Paulus. Auch sie unterstreicht, dass es bei dem Programm nicht um Einschränkungen, sondern um Entwicklungschancen gehe. Die positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft seien auch wissenschaftlich belegt worden. Dass die Gemeinde Feldberg nicht beteiligt ist, bedauerte sie ausdrücklich und sie hofft, dass auch die Gemeinde in zehn Jahren dem Biosphärengebiet beitritt. „Wenn wir alle an einem Strang ziehen, kann das Biosphärengebiet zu einer Besonderheit und zum Sahnehäubchen im Naturpark werden“, sagte Bernaus Bürgermeister Rolf Schmidt. Der Musikverein Bernau-Außertal und die A-cappella-Gruppe „Kollegian Harmonists“ umrahmten den Festakt musikalisch.