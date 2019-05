Bernau (eli) Die im Jahr 2017 installierte Photovoltaikanlage auf den Dächern der Produktion umfasst 2300 Module auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern. Dank der sonnigen Lage des Firmengeländes können somit circa 600 000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr produziert werden. Das Unternehmen verbraucht davon nur ein Drittel. 400 000 kWh werden ins Energienetz eingespeist und können weitere 100 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen.

Die Nutzung von erneuerbaren Energien ist Teil der Philosophie von Holzbau Bruno Kaiser. Kürzlich wurde eine Ladestation für Elektro-Autos vor dem Besucherpavillon in Betrieb genommen, ebenso ist das Aufladen von E-Bikes möglich. Aus dem Restholz, welches durch den Zuschnitt der Hölzer mit der Abbundanlage entsteht, wird die hauseigene Hackschnitzelheizung gefüttert. Sie liefert die Heizenergie für die Produktionshallen und Büroräume. Von je her wurde Umweltschutz bei der Holzbau Bruno Kaiser GmbH großgeschrieben, denn „Bäume sind Lebenselixier“, so die Geschäftsführer. Sie nehmen Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) während ihres Wachstums auf und speichern es dauerhaft, auch im späteren Bauholz. Das CO 2 wird, anders als beim Verrottungs- oder Verbrennungsprozess, nicht mehr in die Atmosphäre abgegeben. Beispiel: In einem durchschnittlichen Einfamilienhaus werden circa 50 Tonnen CO 2 dauerhaft gebunden.

Durch die Verwendung weiterer ökologischer Baumaterialien, wie beispielsweise die Holzfaserdämmung, entsteht zusätzlich ein angenehmes, gesundes Raumklima in den Gebäuden und sorgt dafür, dass sich die Bewohner in ihrem Haus wohlfühlen.

Kurzer Rückblick: Im Jahr 1986 wurde die Einzelunternehmung Holzbau Bruno Kaiser von Zimmerermeister Bruno Kaiser aus Bernau gegründet. Ein Meilenstein war die Wiederentdeckung der für den Schwarzwald typischen Ständer-Bohlen-Bauweise, die von Holzbau Bruno Kaiser erweitert und den aktuellen Bauvorschriften angepasst wurde.

Im Zuge der Nachfolgeregelung gründeten 2010 Bruno Kaiser, Herbert Duttlinger und Stefan Spitz die Holzbau Bruno Kaiser GmbH. Somit wurde ein fließender Übergang der Verantwortung in den Bereichen Holzbau und Schreinerei gewährleistet. 2017 zog sich Bruno Kaiser endgültig als geschäftsführender Gesellschafter zurück. Mit dem Einstieg von Andreas Wiesler ist das Team aus drei Gesellschaftern wieder komplett.

Der Ausblick: Die Holzbau Bruno Kaiser GmbH hat sich auf den Bau von mehrgeschossigen Holzgebäuden spezialisiert und möchte dieses Tätigkeitsfeld weiter ausbauen.

Noch in diesem Jahr wird in Breitnau die Residenz „Sonnenhöhe“ – ein Wohnprojekt für Senioren mit Betreutem Wohnen und Tagespflege realisiert. Des Weiteren soll in Freiburg demnächst ein achtgeschossiges Holzhaus entstehen. Andreas Wiesler schaut positiv in die Zukunft: „Mit diesem leistungsstarken Team sind wir gut aufgestellt und freuen uns auf weitere schöne Projekte, kleinere und größere.“