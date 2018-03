Bernau Ski-Zunft Bernau kürt ihre Meister

Mit dem alpinen Wettbewerb am Skilift Hofeckt endet die Saison des Bernauer Vereins. Björn Leber und Hannah Thißen holen Titel.

Auf dem wahrscheinlich letzten Schnee der Skisaison ermittelte die Ski-Zunft Bernau am Samstagnachmittag ihre alpinen Vereinsmeister am Skilift Hofeck. Während sich das Bernauer Tal schon mit grünen Wiesen und Wäldern schmückte, erwies sich der Hofeckhang als schneesichere Strecke, auf der an jedem Wochenende hochrangige Rennen und Meisterschaften stattfinden konnten, nicht zuletzt auch aufgrund des unermüdlichen Einsatzes der Betreiber vom Hofecklift, die Schneedepots anlegen und die Strecken präparieren.

Auch bei neblig trübem Wetter gingen mehr als 50 Teilnehmer an den Start, ebenso viele wie im vergangenen Jahr. Holger Baur, der oftmalige Sieger früherer Jahre, hatte einen fairen Riesenslalom ausgesteckt, der am Waldrand entlang den Steilhang hinunter führte und von allen Läuferinnen und Läufern sturzfrei bewältigt wurde.

Diesmal waren rein zahlenmäßig die Damen- und Herrenklassen deutlich stärker vertreten als die Kinder- und Schülerklassen. Auch leistungsmäßig fuhr die Männerklasse noch immer auf hohem Niveau, so trennten den Erstplatzierten vom Zehnten nur knapp zwei Sekunden. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Björn Leber Vereinsmeister, der als Ski-Crosser erfolgreich im Europa-Cup unterwegs ist. Vereinsmeisterin wurde Hannah Thißen, die noch in der Schülerklasse startet und auch auf Landesebene in dieser Saison erfreuliche Erfolge erreichte.

Während Chef-Zeitnehmer und Sportwart Heiko Thißen nach Rennende die Auswertung vornahm, leitete Schülertrainer Dominik Günther den Saisonabschluss der Schülermannschaft mit einem Essen in der Hofeck-Hütte. Geehrt wurden hierbei die besten Trainingsteilnehmer – Florine und Milian Günther sowie Hannah Thißen – mit einem originell geschnitzten Holzpokal. Rechtzeitig zur Siegerehrung kam Vorsitzender Hubert Baur vom Feldberg zurück, wo er bei der Deutschen Schülermeisterschaft tätig war, und ehrte die drei Erstplatzierten jeder Klasse mit einem Pokal. Alle Teilnehmer erhielten eine speziell angefertigte Urkunde mit dem zur Zeit stärksten Schülerläufer Moritz Möllers, der ebenso wie Kevin Schmidt bei Regio-Rennen unterwegs war.