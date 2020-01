von Ulrike Spiegelhalter

Zwischen den Jahren stand unter anderem die Besichtigung des Geburtshauses von Hans Thoma in Bernau auf dem Programm. Zu Besuch war eine Gruppe aus Häusern um Hedwig Kaiser. Die Nachkommin des Bernauer Malers führte ihre Gäste nicht nur durch die Geburtsstube, sie erzählte auch vor dem Haus den interessieren Besuchern einiges über Bernaus größten Sohn, bis hin zum Denkmal gegenüber dem Haus. Das hatte Hans Thoma 1912 bei seinem letzten Besuch in der Heimat noch selbst eingeweiht.

Staunen über Skifahrer

Zur großen Überraschung kamen zwei Skifahrer vorbei, die sehr bestaunt wurden. Die hatten nämlich nicht nur ziemlich alte Klamotten an, sondern stellten ihre uralten Skier vor dem Geburtshaus ab. Die Neugier der Gäste stieg, als die beiden – Irmgard Baur und Fritz Schelshorn – ihre Ausrüstung von anno dazumal vorstellten und erklärten. Das waren etwa 100 Jahre alte Skier mit ihrer primitiven Bindung, mit denen sich die Schwarzwälder früher im Winter fortbewegten. Dazu die typischen Skistöcke mit einer runden Scheibe am Ende oder auch die langen Stangen zum Fortbewegen.

Mit langem Rock und Pelzmütze

Irmgard Baur stellte auch die damalige Kleidung der Skiläuferinnen vor mit langem Rock, Pelzmütze und Pelzhandschuhen. Die Damen waren erfinderisch – der Rock war praktisch Pflicht, in dem man das Haus verließ. Aber dann auf der Piste wurde dieser abgelegt und siehe da – darunter trugen die Damen bereits Keilhosen für den Sport, die später wieder unter dem Rock versteckt wurden. Fritz Schelshorn zeigte die umständliche Langriemen-Bindung für die Alpin-Schuhe. Vor allem die Schweizer Gäste waren von der Vorführung hellauf begeistert.

Entwicklung des Ski-Sports

Aber es ging noch weiter. Im Gegensatz zu den Uralt-Skiern zeigten die beiden den Fortschritt mit neueren und neusten Alpinski, bis hin zu den heutigen Carving-Skiern und den neuesten Skating-Brettern für den Langlauf. Vorgestellt wurden auch die neuesten Modelle für die Telemark-Technik, die wieder „in“ ist. So erlebten die Gäste die Geburtsstube, in der Hans Thoma vor 180 Jahren geboren wurde, und gleichzeitig sehr anschaulich die Entwicklung des Ski-Sports in den vergangenen 100 Jahren.