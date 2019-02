von Ulrike Spiegelhalter

Bei traumhaftem Winterwetter fand am Dienstag der 46. Alpine Kreisjugendskitag am Spitzenberglift statt. Ausrichter ist das Landratsamt, die Organisation vor Ort hatte wieder die Ski-Zunft Bernau mit ihrem Vorsitzenden Hubert Baur. Ihm standen etwa 50 Helfer als Starter, Zeitnehmer, Streckenposten, Schiedsrichter und auch als Vorläufer zur Seite. Am Start waren 272 Schüler aus 27 Schulen des Landkreises Waldshut (98 Teilnehmer aus aus elf weiterführenden Schulen, 92 kamen in die Wertung; 174 Teilnehmer aus 16 Grundschulen, 157 kamen in die Wertung).

Vorbereitet worden waren zwei unterschiedlich schwere Riesenslalomstrecken. Für die Teilnehmer der weiterführenden Schulen war der Start zur Verlängerung der Strecke in die Waldschneise verlegt worden. Der bessere von zwei Durchgängen kam in die Wertung. Die Bergwacht stand für Notfälle bereit, alle Teilnehmer kamen unbeschadet ins Ziel. Nach dem Rennen fand die Siegerehrung im Kurhaus statt, die wie immer mit der vom Landratsamt gestifteten Nudel-Party ihren Anfang nahm. Die Clowngruppe „Kakerlaki“ unterhielt die Anwesenden bis zur Siegerehrung.

Stefan Thoma von der Skischule Bernau nahm die Siegerehrung zusammen mit Landrat Martin Kistler vor. Er lobte die Wettkampfverhältnisse und dankte allen Sportlern, aber auch der Gemeinde für das kostenlose Liften, der Ski-Zunft, den Lehrern sowie den Eltern, die den Kindern die Möglichkeit zur Teilnahme ermöglichten. Sein Dank galt auch dem Team des Landratsamtes um Gudrun Groß – bei ihr laufen seit 18 Jahren alle Fäden des Kreisjugendtages zusammen.

Thoma verkündete die fünf besten Sportler jeder Klasse, die dann auf der Bühne vom Landrat die Urkunden ausgehändigt bekamen. Die jeweils drei Erstplatzierten durften auf das Siegertreppchen steigen. Sie erhielten Medaillen. Nach der Einzelwertung wurden die besten vier Schulmannschaften mit den in Bernau geschnitzten Wanderpokalen ausgezeichnet.