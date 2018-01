Bernau Schneeskulpturenfestival: Kunst im rechten Licht

Mit dem zweiten Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival wurde Bernau wieder zum Besuchermagneten.

Fast alle Skulpturen des zweiten Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festivals waren bereits am Samstag bis auf kleinere Nachbesserungen von den Künstlern fertiggestellt. Zum Finale am Sonntag kam sogar die Sonne heraus und setzte die Skulpturen ins rechte Licht. Am Abend übernahmen das bunte Scheinwerfer, die eine ganz eigene Atmosphäre schufen.

Deutlich zu sehen war der Unterschied zwischen Maschinen- und Straßenschnee. Während sich der erzeugte Schnee bis zu glatten Konturen bestens verarbeiten ließ, hatten die beiden Bernauer Teams mit den Blöcken aus Straßenschnee alle Mühe, das Material überhaupt gut aufschichten und detailliert formen zu können. Aber letztlich waren alle Skulpturen wunderschöne, ausgefallene Kunstwerke, die Tiermotive wie Pegasus, Löwe, Adler, die Saubande, der Wolf und der fantasievolle Scrat bis zum Bernauer Hof-Narr und dem sich öffnenden Vorhang.

Alle waren sie begehrte Fotomotive. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, zeitweise ein großes Gewimmeln zwischen den Figuren. Für die Besucher war der Ausweichort am Kurhausparkplatz insofern günstig, als auch viele Familien mit Kinderwagen hier sehr gut flanieren konnten, wie auch gehbehinderte Besucher. Freilich kann nicht verschwiegen werden, dass das Besondere wie droben am Hügel mit dem Pavillon und dem berauschenden weiten Rundblick auf das Bernauer Tal vor allen den Vorjahresbesuchern irgendwie fehlte.

Ein ganz besonderes Erlebnis boten am Abend die illuminierten Skulpturen, die im mehrfarbigen Licht eine fast noch größere Faszination als bei Tageslicht auslösten. Zur Stärkung und zum Ausruhen lud die Mannschaft vom Gesangverein Liederkranz ins Festzelt ein, es gab auch noch andere Stände, um sich zu laben. War die Open Air Galerie am Samstag schon gut besucht, so gab es am Sonntag ein regelrechtes Gedränge zwischen den großen Figuren. Auch die Alphornbläser und die historische Skigruppe lockten die Besucher an. Stilecht gekleidete Damen und Herren boten mit ihren hölzernen Sportgeräten in der Hand eine gesangliche Darbietung, die mit dem Applaus des Publikums honoriert wurde.

Zufrieden zeigten sich auch die Künstler trotz der nicht optimalen Wetter- und Schneebedingungen. „Wir hatten Losglück“, freute sich Mitorganisator Ralf Rosa aus Grafenhausen, der mit Peter Fechtig den „Bernauer Hof-Narr“ aus einem Würfel Maschinenschnee formte. Schwieriger hatten es Johannes Köpfer und Peter Meier, denen das Los einen weniger festen Schneewürfel zugespielt hatte. „Man muss sich halt anpassen“, kommentierte Köpfer gelassen.

Gut eingestellt auf den etwas lockeren Schnee und die höheren Temperaturen hatten sich auch Peter Hermann und Grant Rundblade aus den USA. Überraschend einfach für so manchen Zuschauer gestaltete sich das Gespräch mit dem Team aus Amerika: Peter Hermann stammt aus Vöhrenbach und ist als junger Mann nach Amerika ausgewandert.

Der scheidende Bürgermeister Rolf Schmidt zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Ablauf des Festivals und kündigte augenzwinkernd bereits eine Wiederholung im kommenden Jahr an – die dann allerdings sein Nachfolger stemmen muss.