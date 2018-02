Bernau Schlange stehen fürs Labyrinth in Bernau

Die eisige Anlage erlebt bei bestem Winterwetter einen riesigen Besucheransturm.

Bernau (usp) Das Schneelabyrinth erlebte einen riesigen Besucheransturm, wohl auch dank des wunderschönen sonnigen und kalten Winterwetters. Bereits am Samstag kamen etwa 250 zahlende Besucher und die gleiche Menge an Kindern – am Sonntag waren es weit mehr. Eine kilometerlange Autoschlange vom Ortsteil Oberlehen entlang der Landesstraße Richtung Todtmoos ließ erahnen, wie viele Besucher zum Labyrinth gekommen waren.

Bis Sonntagmittag waren bereits über 500 zahlende Besucher in den Schneegängen unterwegs und mindestens doppelt so viele Kinder. Dennoch verlief sich die Menge in den über einen Kilometer langen Gängen. Die Kinder hatten großen Spaß daran, in den langen Schneegängen zu rennen, bis sie hinter der nächsten Ecke verschwunden waren. Bestaunt wurden die hohen Mauern, auch ein Tor aus Schneewürfeln hatten die Helfer aufgebaut und Logos einiger Sponsoren ausgestanzt. Nach dem Rundgang lud der erhöhte Schneeweg rund um das Labyrinth zu einem letzten Blick über das Bauwerk ein.

Ständig gut besetzt war auch die winterliche Gartenwirtschaft, von der aus die Besucher einen herrlichen Blick hinüber in das sonnige Bernauer Hochtal genießen konnten. Mitglieder der Bergwacht Bernau probten am Sonntagmittag einen eventuellen Einsatz im Labyrinth und kamen überein, für eventuelle Hilfeleistungen in den Gängen Leitern einzusetzen.

Die Idee von Andreas Mutterer ist aufgegangen, das zweitgrößte Schneelabyrinth der Welt, die er mit Hilfe vieler Freiwilliger umgesetzt hat, hat sich zum zweiten Besuchermagnet nach dem Schneeskulpturenmagnet entwickelt. Überwältigt sei er, sagte er dieser Zeitung, mit Sorge betrachtete er aber das Verkehrsaufkommen. Bis zum nächsten Wochenende soll über die Verkehrslenkung nachgedacht werden. Das Labyrinth zog leider nicht nur Besucher an, die sich auf das Labyrinth freuten, sondern auch Unbekannte, die es offenbar auf Zerstörung abgesehen hatten: In der Nacht zum Sonntag wurde viel Schaden angerichtet. Die Unbekannten liefen auf der von den vielen Freiwilligen und mit viel Aufwand errichteten Außenmauer entlang, rissen Schneemauern nieder, sprangen über die Gänge bis zur Pyramide und beschädigten diese, indem sie hinauf kletterten und hinunterrutschten.

Außerdem urinierten sie in Ecken der Gänge und besprühten die großen Werbetafeln mit Farbe. Es werde wohl nichts anderes übrig bleiben, als nächtliche Wachen einzusetzen, um dem Vandalismus Einhalt zu gebieten, hieß es von Seiten der „Langlauffreunde Rot-Kreuz-Loipe“, die für das Gemeinschaftsprojekt verantwortlich sind.

Montag bis Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntags von 10 bis 18 Uhr. In den Abendstunden ist das Labyrinth in Bernau übrigens farbig illuminiert.