von Ulrike Spiegelhalter

Alle fünf Ortsgruppen der Bergwacht Schwarzwald im Landkreises Waldshut veranstalten in der Regel alle zwei bis drei Jahre gemeinsam eine große Übung – sie findet meist in Bernau bei Schnee statt. In diesem Jahr hatte Axel Schmidt, Vorsitzende der Bergwacht Bernau, die Idee, eine größere Gemeinschaftübung nach der Winterausbildung zu organisieren, die allerdings nicht bei Schnee, dafür bei großer Kälte am Montagabend im Zauberwald stattfand.

Die Bergwacht wurde alarmiert, nachdem aus dem Zauberwald Hilfeschreie gehört worden waren. Eine Jugendgruppe – allesamt Mitglieder der Bernauer Jugendbergwacht – hatte sich in der Dunkelheit verirrt. Fast alle waren verletzt, manche Jugendliche konnten nicht mehr gehen.

Retter mit Stirnlampen unterwegs

Acht Gruppen mit entsprechender Ausrüstung durchkämmten den Zauberwald, um die Gruppe zu suchen. Der Halbmond gab aber zu wenig Licht, die Stirnlampen kamen zum Einsatz. Die Einsatzkräfte fanden schließlich die verletzten Jugendlichen.

Einer war durch einen gebrochenen Holzsteg gefallen und hatte sich eine Unterschenkelfraktur zugezogen. Weiter entfernt fanden die Helfer zwei Jungen, einen mit einer Wirbelsäulenprellung, der andere hatte eine Armverletzung und eine Wunde im Gesicht.

Beim Wasserrad jammerten weitere zwei, Mitglieder der Gruppe einer hatte eine Sprunggelenkverletzung, der andere klagte über Schmerzen im Rücken, wahrscheinlich durch einen Sturz verursacht. Weitere zwei Mitglieder der Gruppe schließlich irrten orientierungslos in der Raine um das Hexenhaus herum.

Sofort erste Hilfe geleistet

Die Bergwachtretter leisteten sofort erste Hilfe und sprachen ihnen auch gut zu, um sie zu beruhigen. Per Funk forderten sie weitere notwendige Gerätschaften zum Abtransport und für eine richtige Lagerung der Verletzten an. In kürzester Zeit trafen weitere Retter bei den Verletzten mit fünf Gebirgstragen, mit Vakuummatratzen und diversen Schienen ein. Schnell wurden die schwerer Verletzten auf den Gebirgstragen über die Holzstege zum Parkplatz transportiert und dem Rettungsdienst übergeben, einige wurden zu Fuß geleitet.

Suchgerät für Verschüttete

Schließlich fanden die Einsatzkräfte auch den achten vermissten Jugendlichen (im Einsatz war eine Puppe). Er war beim Herumklettern auf dem großen Hackschnitzelhaufen in der Halle verschüttet worden und verschwunden. Mit Hilfe des Lawinenverschüttetensuchgeräts konnte er geortet und lebend geborgen werden.

Einsatzleiter zufrieden

Bei dieser Großübung wurde die komplette Winterausbildung erprobt, erläuterte der Organisator. Alles hätte gut geklappt, zumal alle Einsatzkräfte zügig arbeiteten – die „Verletzten“ überstanden die Situation gut, sagte Axel Schmidt. Einsatzleiter war Jürgen Köninger von der Bergwacht Bernau. Für die Einsatzorganisation sorgte das Einsatzleitfahrzeug der Bergwacht Schwarzwald aus Titisee-Neustadt.