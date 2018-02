Bernau Max Volk ist 40 Jahre lang Mitglied der CDU Bernau

Der CDU-Ortsverband Bernau ehrt Max Volk mit Urkunde und Ehrennadel für 40-jährige Mitgliedschaft. 20 Jahre war er zudem Mitglied im Bernauer Gemeinderat.

Zur Hauptversammlung traf sich der CDU-Ortsverband Bernau. Vorsitzender Christof Kaiser wurde für zwei weitere Jahre wiedergewählt. Er berichtete über die vergangenen zwei Jahre mit zahlreichen Veranstaltungen, Sitzungen und Konferenzen, die er als Vertreter des Ortsverbands Bernau besucht hatte. In Vertretung von Schatzmeister Karl Kaiser gab er den Kassenbericht bekannt.

Bürgermeister und Kreisrat Rolf Schmidt berichtete über kommunale Themen, besonders detailliert über die viel diskutierte Schließung des Krankenhauses in Bad Säckingen. Er hoffe auf eine baldige Lösung. Er sprach auch die Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke und die Breitbandversorgung an. Gerne hätte er seinen Nachfolger vorgestellt, der aber noch nicht bekannt sei. Er wies darauf hin, dass die Gemeinde Bernau mitsamt dem Rathaus gut aufgestellt sei.

Die frühere Bundestagsabgeordnete Gabriele Schmidt leitete mit Unterstützung von Claudia Villinger die Neuwahlen. Jeweils einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden neben dem Vorsitzenden als Pressesprecher, Mitgliederbeauftragter und Stellvertreter Berthold Schmidt, Schatzmeister Karl Kaiser, Schriftführer Rolf Schmidt sowie die Beisitzer Franz Bregger, Bruno Kaiser, Markus Kaiser und Manfred Spitz.

Die Ehrung übernahm die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller. Sie überreichte Max Volk für 40 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde und die Ehrennadel in Silber. Volk war 15 Jahre stellvertretender Vorsitzender und gehörte 20 Jahre dem Bernauer Gemeinderat an. Gabriele Schmidt gab einen Einblick in ihre Tätigkeit als Abgeordnete im Bundestag, als „Frau vom Land in Berlin“. Sie streifte auch die politische Situation mit der Aufforderung, sich Zeit für Diskussionen zu nehmen, denn immer mehr Meinungen brauchten Zeit, um Verständnis für die Regierenden herzustellen.

Die für Felix Schreiner in den Landtag nachgerückte Sabine Hartmann-Müller aus Rheinfelden stellte sich vor. Sie ist Mitglied im Verkehrs-, Sozial- und Integrationsausschuss. So kam sie auf die gesperrte Albtalstraße zu sprechen und den neuen Modus des Landtagswahlrechts mit dem Appell an die Frauen, sich als Kandidatinnen zur Verfügung zu stellen. Zum Pflegenotstand führte sie an, dass Pflege nicht allein stationär erfolgen könne, weshalb die Nachbarschaftshilfe mehr in den Fokus gerückt werden sollte.