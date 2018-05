Bernau Lautenmusik für Königin Elisabeth I. erklingt in Bernau

Oswald Hebermehl spielt im Bernauer Römerhof Werke aus der Renaissance auf der Laute.

Nicht alltägliche Musik drang aus dem Innern des Römerhofs in Bernau-Riggenbach. Bei dem ungewöhnlichen Abend führte der Musiker Oswald Hebermehl mit seinem Lauten-Konzert die Musik von John Dowland (1563 bis 1662), gerühmt als der berühmteste Lautenist der Renaissance, die galante Kultur aus dem goldenen Zeitalter Englands unter Königin Elisabeth I. auf und öffnete für den kleinen Kreis an Zuhörern akustisch die Epoche von damals.

Die Menschen, die nach Bernau gekommen waren, teilten das gemeinsame Erlebnis. Sie genossen die Leidenschaft für diese Kunst und das Spiel des an den europäischen Höfen und Salons gepflegten Instrumentes. Die Zuhörer wollten den Triumph dieser Kunst mit eigenen Augen sehen und hören und sie wurden nicht enttäuscht. Geschickt zog Hebermehl die Gäste in den Taumel hinein, während die Laute mit einer großen Kraft des Ausdrucks erklang, gelegentlich mit der tiefen Baritonstimme des Musikers verbunden.

„Die Lieder von John Dowland gingen an die Adresse von Königin Elisabeth I.“, erklärte der Künstler aus dem benachbarten Feldberg. Sie selbst sei Lautenistin gewesen. Bedauerlicherweise habe sie ihn aber nicht erhört und als Hoflautist eingestellt. „Erst sehr spät, nach dem Tod der Königin, hat er eine Stelle am Königshof in London bekommen“, berichtete Hebermehl. Mal spielte Hebermehl an diesem Abend ein weiches Adagio, eher traurig.

Dann ging er wieder über in ein fröhlich bewegtes Allegro, aber immer zauberte er Faszination auf die Gesichter seiner Zuhörer. Bald erschallten die Stücke heftig stürmend. Es erstrahlten Melodien wie „Preludium“, „A Fancy“, „Wilt thou unkind thus reave me“, „Flow my Tears“, „Come, heavy Sleep“, aber auch „All ye, whom Love or Fortune hath betrayed“, „Come away, come sweet Love“ und viele mehr. Sanften, zarten Saiten wurden fein modulierte Töne entlockt, die das Gefühlsleben der Anwesenden beherrschten.

Anmutig und schwermütig zugleich prägte der Lautist Oswald Hebermehl die „Songs of Darkness and Love“ und den tiefen Einblick in die tänzerische englische Spielmusik. Zugleich löste der Musiker Entzückung bei den anwesenden Zuhörern im Römerhof aus. Diese altertümliche Musik zielte bei den Gekommenen mitten ins Herz.