von Ulrike Spiegelhalter

Da in diesem Winter erstmals auch die Loipe bei Herrenschwand in das Loipennetz von Bernau und Todtmoos mit eingebunden wurde, spuren die Langlauffreunde Rot-Kreuz-Loipe Bernau mittlerweile Loipen und Wanderwege auf vier Gemarkungen in zwei Landkreisen.

Deshalb fand die Hauptversammlung im Hotel „Waldfrieden“ in Herrenschwand statt. Vorsitzender Andreas Mutterer zeigte sich erfreut darüber, dass so viele Mitglieder und Interessenten den Weg ans äußerste Ende des Loipennetzes gefunden hatten, unter anderem auch Bürgermeister Alexander Schönemann.

Kreis Waldshut „Als Landrat ist man auch eine Art Außenminister“, sagt der Waldshuter Landrat Martin Kistler über seine Arbeit Das könnte Sie auch interessieren

In seinem Rückblick erwähnte der Vorsitzende den kurzen, aber sehr heftigen Winter mit dem ersten Spurtag am 5. Januar und dem letzten am 8. März, mit insgesamt 65 Langlauftagen gegenüber 90 im Vorjahr. In dieser relativ kurzen Zeit waren es 569 Stunden bei den Spureinsätzen, die von acht Pistenwalzenfahrern mit zwei Walzen zu bewältigen waren. Unter ihnen war mit Lisa Köpfer erstmals eine junge Dame als erste Pistenwalzenfahrerin im Schwarzwald. Sie war mit dem schweren Gerät mehr als 42 Stunden unterwegs.

Kreis Waldshut Die Nagra prüft die Verpackung sämtlichen Schweizer Atommülls in Leibstadt Das könnte Sie auch interessieren

Als besonderes Ereignis des vergangenen Winters bezeichnete der Vorsitzende die Anschaffung eines neuen Pistenbullys am 5. Februar für 201 700 Euro. Zur Teilfinanzierung wurde eines der älteren Geräte in Zahlung gegeben, sagte Andreas Mutterer. Nach der von ihm aufgezeigten Statistik waren die beiden Walzen 219 Stunden im Loipenzentrum unterwegs und 273 Stunden auf den Winterwanderwegen sowie der Hof- und Lehenloipe.

Präpariert wurden außerdem die Loipen in St. Blasien, Todtmoos und Herrenschwand, an den Skiliften wurde 14 Stunden ausgeholfen. Lobend erwähnte der Vorsitzende die kaum nennenswerten Reparaturen an den Pistengeräten und die eifrige Mitgliederwerbung im Langlaufzentrum. Die Langlauffreunde haben derzeit 1201 Mitglieder, womit die 1200er Grenze überschritten wurde, freute sich der Vorsitzende.

So sei in nur zwei Nächten genügend Schnee im Start- und Zielgelände geschaffen worden. Auch fand Erwähnung, dass beide Walzen durch Gummiraupen und umweltfreundliche Motoren sehr umweltschonend seien. Einen Hinweis gab er noch auf die neue DSV-Beschilderung, die allerdings durch verspätete Lieferung noch nicht vollständig angebracht werden konnte. Zwischenzeitlich sind jedoch alle Schilder durch Aufbringen einer Lackschicht dauerhafter gemacht worden.

Schriftführer Werner Schaub gab in seinem Rückblick unter anderem die organisierten Veranstaltungen bekannt, darunter die Nordic-Woche der Skischule mit 50 Kindern, die durch die Beschneiung möglich war, dann das Kinderskifest, das DSV-on-Tour-Mobil hatte Station gemacht, es fand das Kreisfinale der Grundschulen Jugend trainiert für Olympia mit 70 Kindern aus dem Landkreis Waldshut statt 200 Langläufer waren beim Rechberg-Pokal gestartet und den Abschluss bildeten die nordischen Vereins- und Bezirksmeisterschaften.