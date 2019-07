von Rosemarie Tillessen

Der namhafte Schweizer Künstler Jürgen Brodwolf (87) ist nicht nur durch seine Tubenfiguren längst im In- und Ausland bekannt. 1981 erhielt er auch den Hans-Thoma-Preis des Landes Baden Württemberg. Jetzt erschien sein neuestes Künstlerbuch „Tessiner Impressionen“ mit Rötelzeichnungen von abstrahierten Berglandschaften. Auch hier fügt er oft raffiniert sein Markenzeichen – eine weibliche Tubenfigur – als collagierte Frauenfigur in die gezeichnete Landschaft ein. Einleitend erklärt er an einem Foto, wo er diese „Mutter meiner Figur“ an einem Felsbrocken im Bavonatal entdeckt hat.

Eine Überraschung

Jetzt aber die Überraschung: In diesem kostbaren Kunstband findet man auch eine Erzählung von Jürgen Glocker, dem ehemaligen Kulturreferenten des Landkreises Waldshut-Tiengen. Das macht neugierig: Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Dazu Jürgen Glocker: „Ich kenne und schätze diesen Künstler seit etlichen Jahren. 2008 hatten wir ja auch im Schloss Bonndorf eine Ausstellung mit ihm organisiert. So war es jetzt eine große Freude für mich, als er mich um eine Geschichte für seinen Kunstband bat. Dabei hat er mir das Thema völlig freigestellt. Meine Erzählung ist vor allem auch eine Würdigung des Künstlers.“

Offene Landschaften

Die kommt zunächst eher verschlüsselt daher. Glocker nennt seine Erzählung „Offene Landschaften“. Ein Ich-Erzähler berichtet von seinem Freund Carl Meyers, einem im Schwarzwald lebenden Schriftsteller und guten Freund, und von ihren persönlichen und telefonischen Kontakten. Sie philosophieren anspruchsvoll über Literatur und die Bedeutung der Kunst, doch Meyers erkrankt und der Kontakt wird seltener. Bis – auf wundersame Weise – die Zeichnungen der „Tessiner Landschaften“ ins Gespräch kommen, die den Kranken zu beflügeln scheinen. Ein reger Meinungsaustausch zwischen den beiden Männern beginnt, bei dem man wie nebenbei viel über die Kunst von Brodwolf erfährt. Dieser enge Bezug ist für den Leser sehr hilfreich zum Verständnis der abstrahierten und oft rätselhaften Zeichnungen. Und der Text weckt Neugier. Raffiniert und humorvoll schließlich der letzte Satz der Erzählung, der direkt zum Autor Jürgen Glocker überleitet, der sie seinem Urgroßvater und Großvater gewidmet hat.

Ausstellung ab Oktober

Ist dieser Carl Meyers, der auch schon die Hauptfigur seines Romans „Glückliche Tage im Schwarzwald„ war, sein Alter Ego? Glocker zögert: „Vielleicht in Teilen. Aber er ist eine Kunstfigur. Er spiegelt das, was Brodwolf macht. Wichtig war mir, den Rhythmus meiner Sprache dem langsamen Gehen in der Landschaft anzupassen.“ Wer jetzt auch auf die Kunst von Jürgen Brodwolf neugierig geworden ist, kann ihn ab Oktober in einer Ausstellung im Hans-Thoma-Museum in Bernau näher kennen lernen.

Der Kunstband „Tessiner Impressionen“ mit Rötelzeichnungen von Jürgen Brodwolf und einer Erzählung von Jürgen Glocker ist im Radius-Verlag Stuttgart erschienen. Er kostet 34 Euro.