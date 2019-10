von Ulrike Spiegelhalter

Eine Ausstellung mit Werken von Jürgen Brodwolf zeigt das Hans-Thoma-Kunstmuseum ab Sonntag, 27. Oktober. Die Vernissage beginnt um 11.30 Uhr. „Wiedersehen in Bernau“ ist die Ausstellung mit Werken des Hans-Thoma-Preisträgers von 1981 überschrieben, in die Jürgen Glocker am Sonntag einführen wird. Der Titel beziehe sich auf die Verleihung des Landespreises, sagte der Künstler während der Vorbereitung.

Jürgen Brodwolf, 1932 in Dübendorf bei Zürich geboren, lebte seit 1956 in Vogelbach bei Kandern. Er absolvierte eine Ausbildung als Zeichner und Lithograf an der Kunstanstalt Brügger in Meiringen und an der Kunstgewerbeschule in Bern. In Paris hat er autodidaktische Malversuche unternommen. Als Fresko-Restaurator und Glasmaler war er zunächst mit seiner Ehefrau Adelheid Ueberwasser, einer gelernten Restauratorin, tätig.

Er experimentierte im Bereich der Collage und der Aquarellmalerei, bevor er 1959, angeregt durch ausgedrückte Farbtuben, die in seinem Atelier lagen, die Tubenfigur entwickelte. Allmählich versuchte er, die Tubenfiguren in die Malerei einzubauen. Erste Kaltnadelradierungen mit schemenhaften Figurenumrissen entstanden. Schließlich fing Brodwolf an, meterhohe Tuben aus Walzblei zu fertigen und zu Plastiken zu verarbeiten.

Zur Hans-Thoma-Preis-Verleihung 1981 hielt Siegmar Holsten von der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden die Laudatio. Brodwolfs Werk sei aus einem unnachgiebigen Leben im Dienste des künstlerischen Schaffens entstanden, sagte er. Der damalige baden-württembergische Minister für Wissenschaft und Kunst, Helmut Enger, der ihm den Preis überreichte, lobte, Brodwolf habe den Menschen in den Mittelpunkt seines Schaffens gestellt. Er sei ein Künstler von unbestreitbarem Rang und unverwechselbarer Handschrift.

1995 zog Brodwolf in das ehemalige städtische Krankenhaus von Kandern, das ihm zur Kunst-, Arbeits- und Lebensstätte wurde. Seine Werke wurden in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, 1977 nahm er beispielsweise an der „Documeta VI“ in Kassel und 1982 an der Biennale Venedig teil. Von 1982 bis 1994 hatte er eine Professur für Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart.