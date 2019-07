von Christiane Sahli

Herzlich lachen konnten die Zuhörer am Samstag in der ehemaligen Erlöserkirche. Denn Otmar Schnurr alias Nepomuk der Bruddler gab auf Einladung des Vereins Winterhalter in Menzenschwand nörglerisch, aber immer humorvoll und augenzwinkernd Geschichten aus dem Leben zum Besten. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Projekt „Umbau der Kirche zu einem Museum“ zugute.

Als Nepomuk der Bruddler gab der Kabarettist aus Ottenhöfen im Achertal in Mundart Geschichten aus dem Leben zum Besten, Verwandtschaft und Familie spielten dabei eine große Rolle. So beim ewigen Thema Männer und Erkältung. Nicht genug damit, dass eine Erkältung eine „schwere gesundheitliche Krise„ für einen Mann darstelle, das Unverständnis der weiblichen Familienmitglieder tue ein Übriges.

Und so musste sich der leidende Bruddler schon Kommentare seiner Frau anhören wie: „Er wird krank, er hat schon sein Leidensgesicht aufgesetzt.“ Oder: „Er macht‘s nicht mehr lange.“ Eine besondere Methode der Aufklärung seiner Tochter hatte sich der Grantler einfallen lassen. Er verglich Männer mit Apfelsaft und Frauen mit Mineralwasser und die Kinder sind dann, na klar, Apfelschorle.

Ein Besuch in der Oper erweckte Unverständnis beim Bruddler. Wie kann eine Schwindsüchtige überhaupt noch in höchsten Tönen singen? Und warum taucht sie, nachdem sie gerade erst gestorben ist, beim Applaus putzmunter wieder vor dem Vorhang auf? Rätsel über Rätsel. Und dann noch der Besuch in einem Sternerestaurant. Nicht nur, dass es keinen Wurstsalat gab. Wurde doch zu Beginn des Essens ein „Fetzchen Lauchtorte“ mit den Worten „Grüße aus der Küche“ serviert. „Schöne Grüße zurück“, so die Antwort des Bruddlers.

Auch eine politische Geschichte mit verborgener Weihnachtsbotschaft hatte Nepomuk zu erzählen: Immer wieder trafen sich Kinder verschiedener Nationalitäten auf dem Hof der Schnurrs. Eines Tages kam es zu einem Streit. Ein kleiner Italiener verließ den Hof und die anderen Kinder schworen, nie wieder etwas mit ihm zu tun haben zu wollen.

Aber schon wenig später war Friede eingekehrt und die „Vereinten Nationen„ hockten auf der Mauer und schlotzten wieder vereint Eis. „Friede den Menschen, die guten Willens sind.“ Viel Freude hatten die Zuhörer an den Geschichten, immer wieder gab es Zwischenapplaus oder Zustimmung, wenn sie eine Situation so oder ähnlich schon selbst erlebt hatten. Um eine Zugabe kam der Bruddler nicht herum.