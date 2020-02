von Ulrike Spiegelhalter

Im Meistersaal des Hans-Thoma-Kunstmuseums in Bernau gibt es nicht nur wunderbare Gemälde des Künstlers zu bestaunen, sondern neuerdings auch zwei Malutensilien, mit denen Hans Thoma vielleicht auch sogar diese Bilder gemalt hat. Der Zufall wollte es, dass fast zur gleichen Zeit eine Palette und ein Aquarellkasten von ihm dem Museum von verschiedenen Personen übergeben wurden. Beide Mal­utensilien können nun in einer Vitrine im Meistersaal bewundert werden.

Manfred Sommer übergibt die Palette an Museumsleiterin Margret Köpfer. | Bild: Spiegelhalter, Ulrike

Zur Palette gibt es folgende Geschichte: Manfred Sommer aus Lausen bei Basel kam mit der Palette ins Bernauer Museum und berichtete darüber, wie sie in den Besitz seiner Familie kam. Seine Familie lebte damals in Karlsruhe. Seine Großtante Elfriede Sommer war dort Klavierlehrerin und gab auch Konzerte, wodurch sie wohl Agathe, die Schwester von Hans Thoma, kennen-lernte und ein Kontakt zustande kam.

Elfriede Sommer bekam diese Palette von Agathe geschenkt, auf deren Rückseite steht: „Diese Palette hat mein Bruder Hans Thoma bei seinen letzten Arbeiten im Jahre 1919 bis 20 benützt. Agathe Thoma (Frankfurt ?) im August 1922“. Nun hat Manfred Sommer diese Palette ins Bernauer Museum gebracht. Die Geschichte vom Aquarellkasten ist noch spannender und hängt mit dem Künstler Jürgen Brodwolf zusammen, dessen Ausstellung „Wiedersehen mit Bernau“ noch bis zum 19. April im Bernauer Kunstmuseum gezeigt wird.

Die von ihm handschriftlich festgehaltene Geschichte liegt neben dem Aquarellkasten in der Vitrine: „Aquarellkasten von Hans Thoma – Objekt 1965“. Er schreibt: „Diesen Aquarellkasten schenkte Hans Thoma seiner Schülerin Maria La Roche aus Basel. Viele Jahre später schenkte sie diesen ihrer jungen Malschülerin Adelheid, Tochter des Kunsthistorikers Walter Ueberwasser in Riehen, mit dem Maria La Roche befreundet war. Jahrzehnte später wechselte dieses Farbkästchen wieder seinen Besitzer, anlässlich der Vermählung von Adelheid mit mir, dem Künstler Brodwolf. Anlässlich der Verleihung des Hans-Thoma-Preises 1965 an Karlheinz Scherer kam dieser Farbkasten mit einer Tubenfigur zum Objekt verfremdet als Gratulation zu dem Preisträger, der diese nach Jahren zu einer Brodwolf-Ausstellung auslieh, aber nicht wieder zurückbekam. Nun soll dieses Malerobjekt in seinem Ursprungsort Bernau bleiben.“ Wenn Kunstfreunde ins Museum in Bernau kommen, können sie nun diese beiden Raritäten im Meistersaal bewundern.