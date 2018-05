Bernau Gastwirt Fritz Goos ist im Alter von 86 Jahren gestorben

Fritz Goos war nicht nur ein bekannter Gastwirt, sondern auch verdientes Mitglied des Gesangvereins Liederkranz und des Schwarzwaldvereins. Nun ist er gestorben und wird am Montag, 4. September, beerdigt.

Mit großer Trauer vernahm die Bevölkerung von Bernau die Nachricht, dass Fritz Goos vom Gasthof "Schwarzwaldhaus" am Mittwochmorgen im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Er wird den Bernauern nicht nur als umtriebiger Wirt, sondern ebenso als Landwirt und umsichtiger Waldbesitzer in Erinnerung bleiben, der sich auch im Vereinsleben aktiv eingebracht hat.

Fritz Goos wurde in Walldürn als Sohn eines Zimmermanns geboren. Er erlernte das Bäckerhandwerk, legte die Gesellenprüfung und danach die Meisterprüfung in Freiburg ab, wo er von 1951 bis 1955 in einer Bäckerei tätig war. Hier lernte er Anneliese Böhler aus Bernau kennen und lieben, die als kaufmännische Angestellte bei einem Unternehmen in Freiburg beschäftigt war. Mit ihr zog er 1955 nach Bernau, weil beide nach dem Unfalltod ihres Bruders den Eltern hilfreich zur Seite stehen wollten. Ein Jahr später haben sie geheiratet und Fritz Goos sattelte vom Bäckermeister zum Land- und Forstwirt um.

Bereits im Jahr 1958 bauten die Beiden in das 100 Jahre alte Bauernhaus die ersten Fremdenzimmer ein und Jahre später wurden Ökonomie und Küblerwerkstatt zur Pension "Schwarzwaldhaus". Nach Aufgabe des verpachteten Lebensmittelgeschäfts und der Auslagerung der Nebenerwerbslandwirtschaft in ein Nebengebäude, widmeten sich die Eheleute in erster Linie ihren Feriengästen. Der nun Verstorbene hat immer nebenbei gerne im Wald gearbeitet und die kleine Landwirtschaft umgetrieben. 1988 erfolgte dann der Neubau des Gasthofes mit Erweiterung und Modernisierung der Gästezimmer und des Küchenbereichs.

1994 übernahm Sohn Norbert als Küchenmeister mit seiner Frau Petra den Betrieb, ohne auf die Hilfe der Eltern verzichten zu müssen. Diese konnten im Vorjahr im Kreise der Familie mit Sohn und Tochter und deren Familien ihre diamantene Hochzeit feiern. Fritz Goos war außerdem lange Jahre aktiver Sänger im Gesangverein Liederkranz und hat sich viele Verdienste um den Schwarzwaldverein erworben, in den er 1963 eintrat. Von 1977 bis 1986 und nochmals von 1989 bis 1993 war er Vorsitzender und von 1986 bis 1989 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden.

Seit 1993 war Goos Ehrenvorsitzender und seit 1998 Ehrenmitglied des Schwarzwaldvereins. Fritz Goos wurde von der Ortsgruppe mit dem Ehrenzeichen für 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt, der Hauptverein verlieh ihm die Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold. Er war ein sehr verdientes Mitglied der Ortsgruppe Bernau des Schwarzwaldvereins, die er über all die Jahre geprägt hat. Am Sonntag, 3. September, ist um 19 Uhr in der Pfarrkirche Bernau Rosenkranzbeten, die Beerdigung findet am Montag, 4. September, um 14 Uhr auf dem Bernauer Bergfriedhof statt.