Bernau Fünf unterschiedliche Arbeitsweisen von Künstlern sind derzeit in der Ausstellung Zwischen Höll und Himmel zu sehen

Die Ausstellung „Zwischen Höll und Himmel“ im Hans-Thoma-Museum ist mit einer gut besuchten Vernissage eröffnet worden. Die Werke von fünf Kübstlern sind noch bis 1. Mai zu bewundern.

„So voll war es hier noch nie“, sagte Bernaus Bürgermeister Rolf Schmidt staunend bei seiner Begrüßung anlässlich der Vernissage zur Ausstellung „Zwischen Höll und Himmel“ im Hans-Thoma-Museum. Viele Menschen wollten die ausgestellten Kunstwerke der Dachsberger Mechthild Ehmann, Janina Flösser, Roswitha Herrmann, Conrad Schierenberg und des in der ehemaligen Exklave Niederwihl der Dachsberger Einung Wolpadingen lebenden Peter Schütz sehen.

Johannes Kehm, freier Journalist und Vorsitzender des Kunstvereins Schopfheim, verstand sich in der Tat im besten Sinne als Moderator. Er bat jeden Künstler zu sich, steuerte nur kurze überleitende Sätze und gezielte Anschlussfragen bei und ließ so jedem freie Hand zu einem ganz persönlichen Statement über seine Kunst.

Roswitha Herrmann

Den Anfang machte der langjährige Kulturreferent des Landkreises, Jürgen Glocker, der für die aus Altersgründen abwesende Roswitha Herrmann das Wort ergriff. Er habe, so Glocker, Roswitha Herrmann als engagierte Künstlerin kennengelernt, als eine, die nie richtig mit dem Ergebnis ihrer Arbeit zufrieden gewesen sei. Dabei war ihre Lieblingstechnik das diffizile Pastell mit seiner Möglichkeit unendlich zarter Übergänge. Roswitha Herrmann war keine Atelierkünstlerin, sondern sie malte am liebsten in der freien Natur. So lassen ihre Dachsberger Landschaftsporträts auch immer die Persönlichkeit der Landschaft spüren, sie gewähren sozusagen einen metaphysischen Blick hinter die Kulissen.

Mechthild Ehmann

Mechthild Ehmann war ein Jahr lang Schülerin von Roswitha Herrmann, die zeitweilig am Kolleg in St. Blasien unterrichtete. Sie erinnert sich, als primäre Künstlerin habe sie es in der Schule nicht einfach gehabt. Als Mensch aber habe sie ihr durchaus etwas mitgegeben, habe sie doch stets die Hingabe an ihre Berufung ausgestrahlt. Und so wurde ihr eigenes Statement zum Appell an die Leiden-schaf(f)t. In allen aktuellen Bernauer Ausstellern erkenne sie diese Hingabe und Konsequenz in ihrer Arbeit, die Leidensfähigkeit, die keine Abkürzung zulasse, sondern so lange an einem Werkstück arbeite, bis es den Ausdruck des eigenen Erlebens spiegele.

Peter Schütz hatte zuvor erklärt, er habe keinen Plan, für ihn sei jedes Bild ein Abenteuer, das mit einer Linie beginne und von dem er nie sagen könne, wohin es ihn letztlich führe. Ehmann postulierte hingegen, im Stein müsse man zwangsläufig scheitern, wenn man nicht den Kompass im Kopf habe, der sage, wohin die künstlerische Reise gehen solle. Für sie bedeute auch die körperliche Arbeit, das Ringen mit dem Gegenüber, eine Herausforderung, je mehr Widerstand, desto klarer die Entscheidung, die in jedem Moment getroffen werden müsse, um letztlich die schwere des Materials zu überwinden.

Janina Flösser

Leichtigkeit verkörpert auch die Installation von Janina Flösser. Ihr Schwalbenschwarm, unter dem die Besucher hindurchwandern, ist für sie ein Sinnbild dessen, dass man nicht säen und nicht horten muss, um zu ernten. So nimmt sie auch ihre Leidenschaft zur Bildhauerei hin als etwas, das sich wie von selbst entwickelt hat. Die Skulptur dreier Menschen mit goldenen Fußsohlen, die in der Ausstellung zu sehen sind, soll auf die Verantwortung des Menschen verweisen.

Peter Schütz

Peter Schütz, der sich mit diversen Projekten im Landkreis wie etwa der Mitarbeit am Projekt „Flagge zeigen“ auch als politischer Kopf gezeigt hat, hat sich durch die Vogelschar von Janina Flösser dazu inspirieren lassen, spontan ein altes Bild zu übermalen. Sein neu entstandenes Werk stellt ein Vogelpaar dar und ist in dem für ihn seit zwei Jahren typischen Stil gemalt, den ein Journalist einmal mit dem Begriff „Entleeren“ versehen hat. Diese Entleerung bezieht sich aber nur auf das Formale, inhaltlich bekommen seine Werke gerade durch die Reduktion einen zusätzlichen Reiz, unterschiedliche Lesarten lassen sich daraus entwickeln, manche Bildinhalte verändern sich allein, indem man die Leinwand dreht.

Conrad Schierenberg

Conrad Schierenberg wurde von Kehm als Künstler angesprochen, dessen Werke, ob Landschaften, Porträts oder Stillleben, immer etwas Klassisches beinhalteten. Er erklärte provokativ, jedes Sujet sei ihm im Grunde immer nur Vorwand, da es ihm nie gelungen sei, wirklich abstrakt zu malen. Dagegen sei das Malen eine wunderbare Möglichkeit, „die Sau rauszulassen“. Überall müsse man sich benehmen, nur nicht in der Malerei. Diesem Statement versuchte Johannes Kehm zu widersprechen, doch Jürgen Glocker gab Schierenberg Recht: Kunst müsse per se nutzlos sein, um für den Betrachter als Bereicherung erfahrbar zu werden. Am Schluss gab Schierenberg noch ein kurzes Gedicht aus seinem literarischen Schaffen zum Besten mit dem Hinweis, wer mehr davon hören wolle, der sei herzlich eingeladen zur Lesung anlässlich der Finissage am 1. Mai.