Bernau Frauenverein Bernau feiert 125-jähriges Bestehen

Immer für die Schwächeren zur Stelle: Das Jubiläum des Frauenvereins Bernau wird im Rahmen des Patroziniums am Sonntag gefeiert. Ein kurzer Überblick über die Vereinsgeschichte.

Seit 125 Jahren besteht der Frauenverein Bernau – am Sonntag, 25. Juni, wird das Jubiläum im Rahmen des Patroziniums gefeiert. Seit der Gründung des Vereins gab es mehrere Namensänderungen.

Aus einer Niederschrift anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Elisabethenvereins im November 1931 kann jedoch entnommen werden, dass der Badische Frauenverein, Ortsgruppe Bernau, im Jahre 1892 gegründet wurde. In der Hauptversammlung 1921 wurde der damalige Frauen- und Mütterverein zum „St. Elisabethen-Verein“ zusammengeschlossen. Der Name geht auf die heilige Elisabeth von Thüringen zurück, die für die Armen und Notleidenden sorgte. In den Statuten wurden damals zwei Aufgaben festgehalten: der soziale Bereich wurde vom Frauenverein, der religiöse Bereich vom Mütterverein übernommen. Dem Elisabethen-Verein gehörte fortan neben dem Mütterverein auch der Fürsorge- und Krankenpflegeverein an. Zweck des Vereins sollte die Hauskrankenpflege in Bernau sein und auch die sozial-karitative Fürsorge und die religiöse Unterweisung und Festigung der Frau und Mutter sowie auch Erziehungsfragen.

Namensänderungen seit Gründung

Infolge der Unterdrückung durch den Nationalsozialismus war die Tätigkeit des Vereins von 1936 bis 1946 eingeschränkt, doch wurde jährlich am ersten Sonntag im Juni eine Hauptversammlung in der Kirche abgehalten.

Im Jahr 1953 wurde der Verein wieder in den eigentlichen Elisabethenverein und den Mütterverein aufgeteilt, es gab jedoch eine gemeinsame Kassenführung. Von 1953 bis 1958 war Hedwig Köpfer-Hilpert vom Altenrond die Vorsteherin des Elisabethenvereins. Unter ihrer Leitung wurde die Frauenfastnacht im Thoma-Tal eingeführt. Ihre Nachfolgerin wurde Maria Baur. Baur führte 1965 die „Altenausflüge“ ein und 1967 wurden die Betagten erstmals zu einem fastnächtlichen Treiben ins Kurhaus eingeladen. Außerdem regte Maria Baur an, Menschen über 80 Jahren, Kranke und Alleinstehende zu Weihnachten mit einer kleinen Gabe zu erfreuen. Auf Initiative der langjährigen Vorsitzenden wurde im Winter 1979/80 das katholische Bildungswerk ins Leben gerufen. In ihrer Amtszeit erfuhr der Verein 1963 abermals eine Namensänderung: die beiden bestehenden Vereine wurden zum „Katholischen Frauenverein“.

Maria Baur, die ihr Amt 1983 an Berta Köpfer abgab, bekam für ihre Verdienste mehrere Ehrungen und Auszeichnungen. Am Hans-Thoma-Tag 1980 überreichte ihr der damalige Landesminister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr, Rudolf Eberle, das Verdienstkreuz der Bundesrepublik, 1985 erhielt sie in Stuttgart die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Die Gemeinde Bernau ernannte sie zur Ehrenbürgerin, der Frauenverein zur Ehrenpräsidentin.

1986 erfuhr der Verein erneut eine Namensänderung und hieß von da an „Katholische Frauengemeinschaft“ in Anlehnung an die überregionale „Katholische Frauengemeinschaft Deutschland“ (kfd). Berta Köpfer leitete den Verein bis November 1995. In der Hauptversammlung 1996 übernahm Marlene Kaiser den Vorsitz, sie übte das Amt bis zum Jahr 2000 aus. Ihr folgte für fünf Jahre Marie-Luise Pachaly. In deren Amtszeit trat der Verein aus der kfd-Dachorganisation aus und nannte sich fortan „Frauenverein Bernau“. Cilla Maier wurde 1995 zur Vorsitzenden gewählt, seit 2014 steht wieder Marlene Kaiser an der Spitze des Vereins. Schon der Elisabethenverein, später auch der Frauenverein, hatte sich die Krankenpflege zur Aufgabe gemacht und unterhielt in Bernau eine eigene Krankenpflegestation. Die bestand bis 1980, als der Verein der Sozialstation St. Blasien beitrat, mehr als hundert Jahre.

Der Frauenverein

Der Frauenverein leistet nach wie vor mit Hilfe der 26 Vertrauensfrauen und Ehrenamtlichen soziale Hilfestellungen für betagte, kranke und alleinstehende Mitbürger, organisiert Reisen und Veranstaltungen. Außerdem unterstützt der Verein die Kirchengemeinde bei deren Umlagepflicht an die Sozialstation und er trägt die Aktion „Bernauer Bürger in Not“. Der Verein hat derzeit 230 Mitglieder.