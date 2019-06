von Ulrike Spiegelhalter

Seit nunmehr 35 Jahren ist es für Gisela Klein ein Anliegen, die Frauen aus Bernau, Menzenschwand, Höchenschwand und St. Blasien „Fit im Alltag“ zu erhalten und ihnen Lebensfreude mit ihren Gymnastikkursen zu vermitteln nach dem Motto der „Drei L“ – Lebensfreude, Lebenslust, Lebensqualität.

Dieses Jubiläum wurde nun mit den Kursteilnehmerinnen gebührend gefeiert, beginnend mit einer Wanderung vom Ortsteil Riggenbach entlang des Rentnerweges zum Goldbach-Weiher zunächst zur Kapelle im Hof. Nach einer Stärkung mit kühlen Getränken wusste Teilnehmerin Waltraud Lüber einiges über die Kapelle und deren Geschichte zu berichten, die Ausgangspunkt der Besiedlung des Tales war. Nach der Besichtigung und einem gemeinsam gesungenen Marienlied war es nicht mehr weit bis zum „Hofeck“, wo das Jubiläum gefeiert wurde.

Gisela Klein begann ihre Ausbildung bereits 1981 in der Bewegungstherapie, der weitere zertifizierte Ausbildungen an Sportschulen, Sportakademien und in Sportstudios folgten zu den Themen Yoga, Entspannung und Ernährung, Onkologie, Prävention, eine Ausbildung zum Rückenschulleiter und stetige Fortbildungen in der Bewegungstherapie.

Schwerpunkt auf der Prävention

Schwerpunkte ihrer Gesundheits-Gymnastikkurse sind unter anderem das Analysieren der Alltagsbeschwerden, Haltungsfehler erkennen, Bewegungsgewohnheiten verändern durch Stabilisation, Koordination, Konzentration, Gleichgewichtsschulung, Entspannung und Gehirnjogging. Das Übungsprogramm wird erweitert durch Einsatz von Ballkissen, Hanteln, Theraband und dem Igel-Antistressball. Erarbeitet wird eine rückenschonende Haltung im Liegen, Laufen Sitzen und Stehen. Erlernt wird die Fähigkeit, brachliegendes Potenzial durch Bewusstseinsveränderung zu nutzen.

1984 begannen die Kurse in der Gymnastikhalle der Hans-Thoma-Grundschule mit Jazzgymnastik und Jazztanz, 1991 im Pfarrheim in Menzenschwand mit Atemgymnastik und Gesundheitstraining. 1998 wurden die Bernauer Kurse in den Römerhof verlegt.

Seit 2014, nach 23 Jahren, finden in Menzenschwand keine Kurse mehr statt, dennoch waren einige der früheren Teilnehmerinnen zum Jubiläum nach Bernau gekommen. In der Regel besuchen etwa 20 Teilnehmerinnen die wöchentlichen Kurse.

Feier mit langjährigen Weggefährtinnen

Bei der Jubiläumsfeier im Hofeck dankte Gisela Klein allen, die sich mit ihr in den vergangenen Jahren „Fit im Alltag“ gemacht haben. Von Anfang an, seit 35 Jahren, ist Waltraud Lüber regelmäßig dabei. Für sie gab es eine Urkunde sowie einen süßen Schokoladen-Orden. Ebenso wurden Lydia Seichter für 31 Jahre und Monika Baur für 27 Jahre geehrt.

Allen Teilnehmerinnen, die seit mehr als zehn oder mehr als fünf Jahren dabei sind, überreichte Gisela Klein zum Dank eine Rose. Gisela Klein hatte zur Feier des Jubiläums eine Foto-Collage zusammengestellt mit schönen Erinnerungen an die gemeinsamen Jahre. Die Teilnehmerinnen dankten es ihr mit einem Blumenstrauß, mit selbstgebackenen Kuchen, einem Natur-Buch sowie mit einem großzügigen Gutschein. Dem gemeinsamen Nachtessen folgte ein stimmungsvoller Abend, für den Georg Wasmer mit seinem Akkordeon sorgte.

Neue Kurse, finden in Bernau-Riggenbach im Römerhof statt, jeweils ab 19.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 07675/13 56, oder per E-Mail (gisela.klein.bernau@t-online.de).