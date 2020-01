von Ulrike Spiegelhalter

Dank niedriger Nachttemperaturen und technischer Beschneiung konnte die Alpin-Sportwoche auf Maschinenschnee bei besten Verhältnissen am Spitzenberglift in dieser Woche stattfinden. Wie seit vielen Jahren wurde auch in diesem Jahr die Sportwoche von der Ski-Zunft Bernau in Zusammenarbeit mit der Bernauer Skischule organisiert. Geleitet wird sie ebenfalls seit Jahren von Stefan Thoma von der Skischule und seiner Schwester Christine Kiefer.

75 Teilnehmer

Bei schönstem Wetter mit blauem Himmel und Sonnenschein an einigen Tagen nahmen 75 Kinder und Schüler aus Bernau und auch aus Nachbargemeinden im Alter von drei bis zwölf Jahren teil. In zehn Gruppen eingeteilt, wurden die Teilnehmer von 15 Skilehrern und Skilehrerinnen betreut.Um die Kleinsten, die erstmals auf den Brettern standen, bemühten sich für jede Gruppe zwei Skilehrerinnen, die den meisten von ihnen erst einmal das Gefühl für die Skier an den Beinen vermittelten, bis sie eifrig und mutig erst einmal geradeaus und dann schon in Kurven einem Ziel entgegen fuhren. Hinauf an den Start ging es dann auf dem beliebten Zauberteppich und einem Förderband.

Die richtige Fahrtechnik lernen

Die meisten Bernauer Kinder sind aber keine Anfänger mehr und sie beherrschen auch schon das Liftfahren. Während Vierjährige sich schon alleine auf den Weg nach oben machten, wurden die Dreijährigen sicherheitshalber von einem Skilehrer oder den Eltern begleitet. Oben angekommen, arbeiteten sie in Gruppen an ihrer Fahrtechnik. Mit eleganten Parallelschwüngen und geschicktem Kurven fuhren sie um die Slalomstangen, bis sie alle wieder zur Talstation sausten.

Gute Bedingungen auf der Piste

Sowohl im Gelände des Ski-Kindergartens als auch auf der Piste herrschten sehr gute Bedingungen – einwandfrei war der Schneezustand auf dem gesamten Gelände rechts des Spitzenberglifts. Eine echte Winterstimmung herrschte, wenn auch der Lift nicht bis zur Bergstation fuhr. Mit der alpinen und der schon zuvor sehr erfolgreichen nordischen Sportwoche am Krunkelbach haben sich die Kinder auf das Kinderskifest vorbereitet. Stattfinden soll der nordische Teil am 1. Februar im Langlaufzentrum, der alpine Teil am 2. Februar am Spitzenberglift. Die Sieger werden gleich im Anschluss geehrt.