von Ulrike Spiegelhalter

Vor 26 Jahren, im August 1993, unternahmen zwölf Bergsteiger aus Bernau, St. Blasien und Häusern eine von keinem Reisebüro organisierte Individualreise in den Kaukasus, um die faszinierende Hochgebirgswelt zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer zu erleben, das die geografische Grenze zwischen Europa und Asien bildet. Die Reise fiel in die Zeit des Zerfalls der Sowjetunion 1991, wodurch es in der Folgezeit zu zahlreichen bewaffneten Konflikten in den ehemaligen sowjetischen Regionen kam. Davon blieb auch der Kaukasus nicht verschont.

Die Hindernisse

Es waren mannigfache Vorbereitungen auf beiden Seiten notwendig, dafür zeichnete Katrin Bock aus Bernau verantwortlich, die im Jahr zuvor durch ihren Besuch im Kaukasus Beziehungen mit den kaukasischen Bewohnern geknüpft hatte. Ohne diese Beziehungen und ohne Kontaktpersonen vor Ort hätte man damals eine derartige Reise nicht unternehmen können. Man benötigte Einladungen aus dem Kaukasus, abgesehen von überaus umständlichen Visumverfahren. Bei diesem Thema trat Oleg aus Naltschik in Aktion, der zum ständigen Begleiter der Gruppe wurde. Er regelte und organisierte schon zuvor und auch während des Aufenthalts alles Notwendige.

Jestetten In 81 Tagen quer durch Deutschland Das könnte Sie auch interessieren

Nach 26 Jahren trafen sich nun Oleg und die Schwarzwälder Bergfreunde im „Bernauer Hof“ in Bernau wieder. Oleg hatte nach den Unruhen im Kaukasus seine Heimat verlassen und war nach London gegangen und von dort weiter nach Kanada. Dort lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern nun schon viele Jahre und erfüllte sich nun seinen langgehegten Wunsch, die Bergfreunde aus dem Schwarzwald einmal wieder zu sehen, für die er damals – auch ohne große Erfahrung – den Kaukasusaufenthalt so unvergesslich machte.

Dogern/Türkei Mit Hupkonzerten werden die Dogerner Johannes Mihm und Reiner Jehle auf ihrer Rallye durch Europa empfangen Das könnte Sie auch interessieren

Das Wiedersehen wurde zu einem großen emotionalen Erlebnis für alle, bei dem vor allem die Erinnerungen an die Bergtage im Kaukasus im Vordergrund standen. Allerdings waren drei Teilnehmer verhindert, Anita und Diethelm Tschirwitz aus St. Blasien sind gestorben, sie waren bei allen Anwesenden in Gedanken dabei.

Oleg berichtete nun erst einmal, wie schwierig es gewesen sei, diesen Aufenthalt damals zu bewältigen. Er hatte einen Bus organisiert und ein herrliches Quartier oberhalb des Ortes Elbrus in 2000 Metern Höhe ausgesucht, einst Sommerresidenz von Leonid Breschnew, dem ehemaligen Generalsekretär der Kommunisten Partei der Sowjetunion. Von dort aus hatte die Gruppe unvergessliche Touren unternommen in Begleitung von Soltan und Sascha, zwei erfahrenen Bergsteigern.

Wutöschingen Der Wutöschinger Marco Betz berichtet von seiner Motorradreise nach Schottland, dem bisher größten Abenteuer seines Lebens Das könnte Sie auch interessieren

Höhepunkte waren der Aufstieg zum berühmten Bergsteigerlager „Grünes Biwak“ und die Tour zur 4200 Meter hoch gelegenen „Prijut-Hütte“ unterhalb vom Elbrus. Einige Mitglieder der Gruppe erreichten sogar den 5642 Meter hohen Gipfel des Elbrus, des höchsten Berges von Europa.

Beim Wiedersehen im Schwarzwald wurden dicke Alben voll mit Erinnerungsbildern angeschaut, dazu eindrucksvolle Dias und vieles in Erinnerung gerufen. Alle waren begeistert von dem Wiedersehen und erlebten beim Erzählen und Erinnern nochmals viele Einzelheiten dieser unvergesslichen und ungewöhnlichen Reise.

Darunter waren herrliche Bergerlebnisse, aber auch Erlebnisse in den ärmlichen Bergdörfern des Kaukasus‚ oder den teils schon mondänen Bädern wie Mineralnye Vody (Mineralwasser) oder Naltschik, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Balkarien, sowie auch bei einem gemeinsamen Rundgang durch Moskau.