von Sebastian Barthmes

13 Jahren gab es ihn, wöchentlich geöffnet, mit einem großen Aufwand umsorgt und über Bernau hinaus bekannt – der Samariterladen. Nun beendet Elisabeth Kaiser ihr langjähriges Projekt – nach dem letzten Hilfstransport nach Bulgarien ist im Untergeschoss im Haus in Bernau-Altenrond Schluss.

Idee lebt im Samariterlager weiter

Doch die Idee lebt im bereits seit Jahren bestehenden Samariterlager in Bernau-Weierle weiter. Gestern war der letzte Öffnungstag, danach wird nur noch ausgeräumt. Hängesysteme, Kleiderständer, Regale, Sportbekleidung, Damenbekleidung – Vieles wird danach in das Samariterlager im Weierle gebracht. Die Schwestereinrichtung besteht seit einigen Jahren und wird von Carola Mühlbach geführt.

Elisabeth Kaiser schließt den Second-Hand-Laden, mit dem sie Projekte in Bulgarien und auch in der Ukraine über 13 Jahre unterstützt hat. | Bild: Sebastian Barthmes

Angebot wurde rege genutzt

Breit war das Angebot, vor allem Frauensachen seien gut gelaufen, sagt Elisabeth Kaiser, oder Hosen, Jeans sowie weitere Dinge, die täglich gebraucht werden. Viele Menschen haben die Gelegenheit genutzt, günstige und ordentliche Kleidung zu kaufen.

Deshalb sei es ihr und ihren Mitstreiterinnen immer sehr wichtig gewesen, dass der Laden ordentlich und gut sortiert ist. Mit Kleidermärkten hat die Bernauerin begonnen und über all die Jahre war sie auf verschiedenen Basaren präsent.

Hilfe für bedürftige Menschen

Vor 13 Jahren entschied sie sich dann, einen Secondhandladen im eigenen Haus zu eröffnen. Dabei stand nicht das Geschäft im Vordergrund, sondern die Hilfe für bedürftige Menschen. Und von Anfang an habe sie Partner gehabt, man brauche für so ein Projekt einfach einen Träger. Zunächst war es der Samariterhilfsdienst, eine christliche Organisation, dann ging Kaiser 2010 die Partnerschaft mit dem S‘Einlädele, einem gemeinnützigen Unternehmen der Evangelischen Stadtmission Freiburg ein.

Unterstützung für zwei Hilfsprojekte

Und 2016 eröffnete schließlich das Samariterlager in Bernau-Weierle. Mit den Einnahmen wurden gezielt zwei Projekte in Bulgarien unterstützt, sagt Elisabeth Kaiser. Kleider, die zwar im guten Zustand aber dennoch im Laden nicht zu verkaufen waren, gingen zudem als Sachspende in das südosteuropäische Land. Dort werden die Spenden aus dem Schwarzwald in rund 40 Secondhand-Läden verkauft. Dadurch bekämen etliche Menschen eine Arbeit, erläutert Elisabeth Kaiser. Ein Teil der Spenden wird auch direkt an Bedürftige verteilt.

Den Laden zu öffnen war nur ein kleiner Teil ihrer Arbeit, erzählt sie. Außerdem habe sich Interessenten nach Absprache zu anderen Zeiten eingelassen. Es sei schon eine erfüllende und zeitfüllende Arbeit gewesen. Die angenommenen Kleider mussten nicht nur kontrolliert, sondern gelegentlich auch mal gewaschen werden, um den hohen Ansprüchen zu genügen. Drei Frauen waren neben ihr dort ehrenamtlich tätig.

Es wird weiter für Bulgarien gesammelt

Die Bulgarienhilfe war ihr eigenes Projekt, das S‘Enlädele in Freiburg engagiert sich in der Ukraine. In Zukunft werde also in Bernau weiterhin für Bedürftige gesammelt, sagt Karola Mühlbach vom Samariterlager. Allerdings gehen alle Spenden in ein Lager im Wiesental, von wo aus sie nach Osteuropa transportiert werden.

Ihren Landen wird Elisabeth Kaiser nun also schließen, ganz zurückziehen will sie sich aber nicht: Für das Samariterlager im Gewerbegebiet Weierle, das auch weiterhin in der Trägerschaft des S‘Einlädele bestehen bleibt, wolle zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und Bedarf dort helfen, wo es mal nötig ist. Und auch auf Kindersachenmärkten werde sie noch einige Zeit präsent bleiben.