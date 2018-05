Bernau Ein Fest fürs Bernauer Biosphärengebiet

Im Juni wurde das Biosphärengebiet Schwarzwald als Unesco-Biosphärengebiet anerkannt. Mit einem „Mitmachen-Erleben-Genießen“-Fest will die Gemeinde diesen Anlass feiern. Die Unesco-Urkunde wird dann von Umweltminister Untersteller überreicht.

Im Juni dieses Jahres wurde das Biosphärengebiet Schwarzwald als Unesco-Biosphärengebiet anerkannt. Unter dem Motto „Mitmachen-Erleben-Genießen“ laden das Biosphärengebiet und die Gemeinde Bernau am Sonntag, 8. Oktober, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu einem Biosphärenfest in den Kurpark Bernau ein. In diesem Rahmen wird auch die Unesco-Urkunde an den Umweltminister das Landes, Franz Untersteller, übergeben.

Viel zu entdecken

Die Biosphäre mit allen Sinnen erkunden – rund 40 Akteure nehmen Jung und Alt mit auf eine Entdeckungsreise zu den Schätzen des Biosphärengebietes Schwarzwald, Mitmachen und Genießen ist angesagt.

Viel zu entdecken gibt es in den mobilen Werkstätten. Erleben wie der Wald tickt, kann man in der Waldbox der Förster. Wer einmal Fuchs, Waschbär und anderen Tieren des Waldes in die Augen schauen oder Felle streicheln möchte, ist im Erlebnismobil der Jäger genau richtig. Auch Wiesencreme herstellen, Holztiere bemalen oder Postkarten basteln können die Besucher. Eine kleine Druckerwerkstatt ist ebenfalls vor Ort, in der ein eigenes Büchlein gedruckt werden kann, Naturschutzverbände und der Hinterwälder Verein präsentieren sich. In der Biosphärenwerkstatt können Kinder aus Steinen, Zweigen, Blätter und anderen Naturmaterialien ihre eigene kleine Biosphärenlandschaft gestalten.

Produkte aus dem Biosphärengebiet gibt es auf dem Spezialitätenmarkt, von Wurst und Käse von Hinterwälder Rindern und Ziegen, Kräutertees, standortgerechten regionalen Pflanzen, Honig, Seifen über Alpakawolle bis hin zu Körben und Schmiedewaren reicht das Angebot.

Viele Mitmachangebote

Der Hunger lässt sich mit Feinem aus der Regionalküche stillen, untern anderem stehen Wildburger und Wildschweinbratwurst, Gerichte vom Weiderind und frisch gegrillte Fladenrolle auf der Speisekarte.

Auch Musik – Jagdhornblasen, „die Vogelhochzeit“ von Rolf Zuckowski, das Brass-Quintett „Die Blechner“ -, Vorführungen zum Thema Entstehung von Hackschnitzeln, Schindeln und Bürsten sowie Wanderungen stehen auf dem Programm. Das Hans-Thoma-Kunstmuseum öffnet die Türen zu einer Finissage des Hans-Thoma-Preisträgers Platino. Ein besonderer Veranstaltungspunkt des Tages ist aber der Festakt, der um 11 Uhr im Kurhaus beginnt. Die Vorsitzende des Nationalkomitees des Unesco-Programms „Der Mensch und die Biosphäre“, Christiane Paulus, wird die Anerkennungsurkunde an den Umweltminister des Landes Baden-Württemberg, Franz Untersteller, übergeben.

