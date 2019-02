von sk

Beim Rodeln sind am Samstagmorgen drei Kinder auf der Skipiste in Bernau schwer verunglückt. Alle drei wurden verletzt, ein fünfjähriges Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt.

Gegen 11.20 Uhr waren die drei Geschwister auf einem Schlitten den Hang hinuntergefahren. Sie prallten gegen eine Schneeaufschüttung, wobei sich alle drei verletzten.

Während zwei der Kinder mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser kamen, musste das Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.