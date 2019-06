von Ulrike Spiegelhalter

Wie attraktiv die uralte bäuerliche Kunst des Mähens mit der Sense ist, zeigte sich erneut beim Jubiläums-Wettmähen des Vereins der Südtiroler in Südbaden. Die Veranstaltung hat sich in ihren 25 Jahren zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt, denn auch diesmal verfolgten einige Hundert Zuschauer das Wettmähen, die trotz des unsicheren Wetters nach Bernau gekommen waren.

Nachwuchssorgen

Das bestätigte auch Kurgeschäftsführer Werner Baur, der das Wettmähen als eine außergewöhnliche und schöne Bereicherung des Sommerprogramms im Thoma-Tal bezeichnete, mit der Hoffnung, dass die Südtiroler diese Veranstaltung beibehalten. Laut der Vorstandsmitglieder Heindl Sanin, Josef Stricker und Martin Depian könnte das diesjährige Wettmähen aus „Altersgründen“ nämlich das letzte gewesen sein. Martin Depian hofft jedoch auf die Bereitschaft einer verjüngten Mannschaft zur Weiterführung mit Unterstützung des bewährten bisherigen Teams, was mit Beifall der Anwesenden bedacht wurde.

Nach den Anfängen in Menzenschwand durch Heindl Sanin wurde die Veranstaltung nach sechs Jahren 2001 nach Bernau verlegt, in diesem Jahr fand sie hier zum 19. Mal statt. Martin Depian erklärte die Wettkampfbedingungen und kommentierte dann fachlich auch das Geschehen auf der großen Wiese oberhalb des Kurhauses, nicht sparend mit aufmunternden und lustigen Kommentaren.

Die Beliebtheit des Wettmähens kennt keine Altersgrenzen, die Zuschauer beobachteten den jüngsten, sechsjährigen Buben und spendeten auch dem ältesten, über 80 Jahre alten Mäher viel Beifall. Viele der 34 Teilnehmer sind Mitglieder des „1. Sensenmähvereins Baden-Württemberg 1999“, in dem viele Südtiroler aus dem Raum Stuttgart eingebunden sind. In diesem Jahr feierte er sein 20-jähriges Bestehen in Bernau, neun „echte“ Südtiroler belebten mit ihren blauen Schürzen das bunte Bild. Bedauert wurde, dass nur wenige Teilnehmer aus Bernau und der näheren Umgebung teilgenommen haben. Vielleicht hatte sie auch das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage abgehalten, das jedoch am Veranstaltungstag selbst optimal mitspielte.

Als besondere Einlage zur Jubiläumsveranstaltung stellte der Sensen-Fachmann Roland Reminder aus Seebach die verschiedenen Sensenarten aus anderen Ländern vor, aus Skandinavien, Schottland und aus der Türkei sowie die mehr als zwei Meter lange Sense aus Russland und auch ein Exemplar speziell für Linkshänder, die er alle selbst nachgebaut hat.

Die Wettbewerbsbedingungen

Um die Zeit zu verkürzen, wurde jeweils im Doppelstart zum Mähen angetreten. Es standen verschieden Größen der Wiesenstücke zur Verfügung, kleine für die Jüngsten, für die Frauen ein zehn mal 1,80 Meter breiter Streifen, für die Männer zehn mal 2,20 Meter, die sauber entlang eines gespannten Seils zu mähen waren. Die Zeit wurde gestoppt, Strafsekunden gab es für stehengebliebenes Gras, was von den Schiedsrichtern genauestens überprüft wurde.

Schwierigkeiten

Gemäht wird in der Praxis meist am frühen Morgen, wenn noch Tautropfen an den Grashalmen hängen. In diesem Jahr gestaltete sich das Mähen allerdings mühsam durch das fast zu nasse Gras nach dem nächtlichen Dauerregen, das zudem schon hoch gewachsen war. Aber alle schafften ihr Pensum bravourös.

Das Rahnenprogramm

Nach dem Wettbewerb oder auch schon einmal zwischendurch, gab es für die Zuschauer Gelegenheit, alte und uralte Gerätschaften, Traktoren und Bulldogs zu besichtigen, die leider nicht in so großer Anzahl wie in den Jahren zuvorgekommen waren. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Kurhaus nahmen Martin Depian, Heindl Sanin und Josef Stricker die Siegerehrung vor.

Siegerehrung und Dank

Die drei Ersten jeder Kategorie bekamen einen Pokal, alle erhielten ein Erinnerungsgeschenk. Gedankt wurde allen vereinsinternen Helfern, den Mitgliedern des 1. Sensenmähvereins BWB, dem Sensenverein Stuttgart für die Mithilfe, auch den Teilnehmern, den vielen Besuchern, und der Touristinfo für die Unterstützung sowie dem Steirer Buab Manfred für die musikalische Unterhaltung und dem Südtiroler Spezialitätenhändler aus Radolfzell, die alle mitgeholfen hätten, die Jubiläumsveranstaltung so gut und schön und so harmonisch verlaufen zu lassen.