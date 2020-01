von Ulrike Spiegelhalter

Uralt ist das Neujahrssingen, hauptsächlich allerdings in Berggemeinden. Angeblich zog schon im Mittelalter die Jugend von Hans zu Haus, um die Bewohner mit einem Lied und guten Wünschen zum neuen Jahr zu erfreuen. Auch in Bernau hat das Neujahrssingen eine lange Tradition, die auch heute noch lebendig gehalten wird, anders als in einigen anderen Schwarzwaldgemeinden.

So zogen in der Frühe des Neujahrstages wieder die Kinder in den einzelnen Ortsteilen in kleinen Gruppen von Haus zu Haus, brachten den Nachbarn gesangliche Neujahrsgrüße und sprachen im Chor gute Wünsche für das neue Jahr aus: „Wir wünschen Gesundheit, den Frieden und Ruh, Gott gebe euch allen den Segen dazu“ oder auch: „Wir wünschen euch zum neuen Jahr Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Gottes Segen alle Zeit“.