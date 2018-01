Bernau Die Sonne scheint auf die Bernauer Schneeskulpturen

Acht Künstlerteams nehmen am Schneeskulpturenfestival in Bernau teil. Das frühlingshafte Wetter erfordert allerdings Planänderungen und eine Verlegung des Ortes.

Bei Sonne und etwas zu warmen Temperaturen eröffnete Bürgermeister Rolf Schmidt das zweite Schneeskulpturenfestival in Bernau. Acht Künstlerteams aus den USA, der Schweiz, Italien und Deutschland werden bis Sonntag die Schneewürfel mit drei Metern Kantenlänge in unterschiedliche Gestalten verwandeln.

„Normalerweise wären wir jetzt da oben beim Pavillon, bei minus 10 Grad und leichtem Schneefall. So haben wir uns das jedenfalls vorgestellt“, sagte Bürgermeister Rolf Schmidt mit Blick auf das Wetter und den Ausweichort für die Freiluft-Galerie. Denn anders als im vergangenen Jahr arbeiten die Künstler in den kommenden Tagen auf dem Parkplatz des Kurhauses an ihren weißen Werken. Schmidt lobte ausdrücklich das Engagement der Bauhof-Mitarbeiter, die den Maschinenschnee für die Skulpturen erzeugt, zu Würfeln gepresst und abgedeckt haben, um das Festival trotz beinahe frühlingshafter Temperaturen stattfinden zu lassen.

„Wir nehmen’s, wie es kommt“, sagte der Bürgermeister, und wenn die eingereichten Entwürfe wegen der Qualität des Schnees nicht machbar seien, dann müsse man eben mit kleinen Abweichungen leben. Es handele sich beim Schneeskulpturenfestival jedenfalls nicht um einen Wettbewerb, Bernau heiße alle Künstler gleich herzlich willkommen.

Und das Schöne an der Veranstaltung sei, dass Besucher mit den Künstlern ins Gespräch kommen können, die seien oft ganz froh über eine kleine Pause. Möglichkeiten zum Kontakt mit den Künstlern wird es im Übrigen auch am Samstag ab 19 Uhr bei der After-Work-Party im Festzelt neben den Schneeskulpturen geben. Sie ersetzt die ursprünglich geplante Ski-Show, die wegen Schneemangels ausfallen muss.

Wie im vergangenen Jahr werden auch dieses Mal die Skulpturen nicht gleich am Montag nach dem Ende des Festivals abgeräumt. Wenn das Wetter mitspielt, sollen sie mindestens noch bis Fasnacht stehen bleiben, so dass auch Besucher des Schneelabyrinths, das vom 29. Januar an gebaut wird, einen Abstecher zu den Skulpturen machen können.

Nach der Auslosung der Schneewürfel machten sich die Künstlerteams noch am Donnerstag daran, das Material zu prüfen und die ersten Schichten Schnee abzutragen. Hinweisschilder an jedem Arbeitsplatz verraten den Besuchern in den kommenden Tagen, wer dort arbeitet und was für eine Skulptur dort geplant ist.