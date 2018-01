Bernau Die Schneemenge reicht in Bernau für zwei Winterattraktionen aus

In Bernau wird das zweite Schwarzwälder Schneeskulpturenfestival stattfinden und das Schneelabyrinth gebaut werden.

Bernau (usp/sb) Die beiden Winterattraktionen werden stattfinden: Das zweite Schwarzwälder Schneeskulpturenfestival startet am Donnerstag und der Bau des zweiten Schneelabyrinths wird seit Montag vorbereitet. Vorsichtshalber haben die Organisatoren das Schneeskulpturenfestival aus dem Skigebiet auf den Parkplatz beim Kurhaus verlegt. Dort haben die Gemeindemitarbeiter in den vergangenen Tagen acht riesige Schneewürfel (drei Meter Seitenlänge) geformt – den Schnee hatten sie vom Spitzenberg geholt.

Ralf Rosa, künstlerischer Leiter der Veranstaltung und selber einer der beteiligten Künstler, hatte sich die Würfel am Montag angesehen und das Material als gut genug befunden, sagte der Chef der Touristinformation Werner Baur. Zwar müssten die Bildhauer ihre Entwürfe anpassen oder ganz verändern, weil der die Schneequalität nicht mehr ganz filigrane Bestandteile zulasse, erläuterte Baur. Spannend werden die Tage ab Donnerstag bis Sonntag allemal – gerade für die Zuschauer, ist er überzeugt.

Acht Teams, zwei davon aus Bernau, weitere zwei aus Deutschland, jeweils ein Team aus der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika sowie zwei Teams aus Italien werden dabei sein. Eröffnet wird das Schneeskulpturenfestival am Donnerstag, 25. Januar, um 14 Uhr. Bürgermeister Rolf Schmidt wird dann durch Losentscheid die einzelnen Schneeblöcke einem Team zuweisen. Danach können die Künstler mit ihrer Arbeit beginnen. Jeweils von 9 bis 19 Uhr werden die Teams auch am Freitag und Samstag an ihren Kunstwerken arbeiten, am Sonntag, 28. Januar, sollen sie dann ab 9 Uhr den Skulpturen den letzten Schliff geben.

Zum Rahmenprogramm gehört der Ausklang am Freitagabend ab 21 Uhr im „Moorloch“ (Kurhaus). Am Sonntag treten Alphornbläser auf, die historische Skigruppe wird sich präsentieren und die Bernauer Guggenmusik Gugge-Dubel wird ebenfalls musikalisch unterhalten. Die Ski-Show, die für Samstag geplant war und von Hansy Vogt moderiert werden sollte, fällt aus. Die Gemeinde bedaure das sehr, sagte Werner Baur, aber die Schneedecke auf der Piste sei zu gering. Direkt bei den Schneeskulpturen wird ein Festzelt stehen, in dem die Besucher bewirtet werden. Besichtigt können die acht Schneeskulpturen auch nach dem Festival, so lange es das Wetter eben zulässt.

Schneelabyrint

Die standhaften, unverzagten Labyrinthbauer haben am Montag trotz Dauerregen und kalten Winden mit den ersten Arbeiten für das mit 48 mal 48 Metern zweitgrößte Schneelabyrinth weltweit auf der großen Fläche gegenüber dem Loipenhaus im Bernauer Langlaufzentrum begonnen. Gebaut wird das Labyrinth von Montag, 29. Januar, bis zum 3. Februar bei der Loipenhütte im Bernauer Loipenzentrum. Danach soll es täglich in der Zeit von 14 bis 21 Uhr (Eintritt 8 Euro) zu besichtigen sein. 1000 Kubikmeter Schnee transportierten die Helfer am Montag und Planer Andreas Mutterer konnte schließlich trotz des Dauerregens verkünden: „Der Schnee reicht aus.“