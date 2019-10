Bernau vor 58 Minuten

Die Hilfstransporte aus Bernau gehen jetzt in die Ukraine

Obwohl der Samariterladen in Bernau geschlossen wurde, geht die Hilfe für Osteuropa weiter. Das Samariterlager im Ortsteil Weierle bietet jetzt ein erweitertes Angebot an. Die Transporte stehen unter einem neuen Träger und führen künftig in die Ukraine.