Nach dem Ibacher Gemeinderat haben auch die Gemeinderäte von Dachsberg und Bernau die Vergabe der Tiefbauarbeiten im Rahmen des Breitbandausbaus an die Firma Stark Energies aus Ludwigsburg beschlossen. Planer Hardy Gutmann bezeichnete im Dachsberger Gemeinderat den Kostenansatz der gesamten Planung im Vergleich zu deren Angebot als Punktlandung. In den acht Losen sollen die Arbeiten alle parallel ausgeführt werden, beginnend Anfang September.

Der Dachsberger Gemeinderat Willi Büchele sprach von „einem historischen Moment“, da über solche Summen in Dachsberg sonst nur innerhalb mehrerer Jahre verhandelt werde, Hardy Gutmann bedankte sich bei den Entscheidern in den beteiligten Gemeinden der IKZ Dachsberg. Bürgermeister Stephan Bücheler erinnerte nochmals daran, dass ohne den tatkräftigen Einsatz der Bürgermeister, allen voran Helmut Kaiser, dieser Meilenstein in Sachen Breitbandausbau nicht möglich gewesen wäre.

Planer Hardy Gutmann war auch bei der Vergabe der Tiefbauarbeiten im Gemeinderat Bernau anwesend. Mit rund 4,25 Millionen Euro für die Arbeiten in Bernau und Gesamtkosten für alle IKZ-Gemeinden von 44,3 Millionen Euro gebe es für das Gesamtvorhaben eine Punktlandung, sagte Gutmann und erläuterte noch einmal die Ausschreibung. Diese sei im EU-Verfahren erfolgt, 28 Firmen hätten sich dafür interessiert. Drei davon hätten alle Leistungen aus einer Hand angeboten, die Bandbreite der Angebote habe dabei von 3,6 bis 6 Millionen Euro gereicht. Dies liege zum Teil auch daran, erklärte Gutmann, dass die Firmen derzeit extrem gut ausgelastet seien und entsprechende Preise verlangten.

Momentan sei sein Büro mit der Bauablaufplanung befasst, erläuterte Hardy Gutmann weiter, dabei werde Wert auf Verbindlichkeit gelegt. Zu jedem Vertrag, der mit der ausführenden Firma geschlossen werde, gehöre ein Plan, der monatlich bis vierteljährlich überprüft werde. Er habe drei zusätzliche Kräfte im Büro alleine dafür angestellt, zudem werde von der Firma eine Sicherheitsleistung von zehn Prozent der Angebotssumme verlangt, um sicherzustellen, dass alles wie vereinbart abläuft. Mit der Firma soll es ein wöchentliches Treffen geben, in dem gegebenenfalls Probleme angesprochen werden können. Auch das Einblasen der Glasfaserleitungen in die zuvor verlegten Rohre werde von Stark Energies übernommen, so dass die Firma selbst dafür verantwortliche sei, dass alles klappt, erklärte Gutmann.

Die Ratsmitglieder zeigten sich überzeugt und vergaben den Auftrag einstimmig an die Firma. Bürgermeister Alexander Schönemann merkte an, dass auch Hauptamtsleiter Bruno Maier, der schon lange für die Gemeinde tätig ist, sich nicht erinnern könne, dass jemals ein so hoher Betrag in einer Sitzung vergeben worden sei. „Wenn man die Zahlen zum ersten Mal sieht, das schluckt man schon mal“, so der Bürgermeister. Die Kosten ließen sich alleine von der Gemeinde nicht stemmen. Mit 50 Prozent Zuschüssen rechnet der Bürgermeister, den Rest müsse Bernau selbst aufbringen.

Außerdem sprach Schönemann den Wunsch aus, dass die Firma zuerst das Ausbaugebiet drei in Bernau anschließen möge: „Der Backbone kommt rein am Ankenbühl, verläuft dann durchs Weierle, das POP-Gebäude steht im Tannenloch“, erklärte er, daher solle die Leitung zuerst vom POP-Gebäude zum Backbone geführt werden, auch wegen der Gewerbebetriebe im Weierle. Allerdings erläuterte Planer Hardy Gutmann, dass der Backbone eher später fertig werde als die Leitungen im Ortsnetz. Gegraben werden aber, wo das möglich ist, gemeinsam, so das beide Leitungen in einem Erdkanal liegen.