von Sebastian Barthmes

Das Interesse war groß: Bürger, ehemalige Gemeinderäte und auch Mitarbeiter der Gemeinde waren am Montagabend zur ersten Sitzung des neuen Gemeinderates gekommen. Nach der Verpflichtung durch Bürgermeister Alexander Schönemann musste das Gremium die ersten Personalentscheidungen treffen.

Die Posten sind verteilt

Erster Bürgermeisterstellvertreter ist nun Matthias Schweizer (Freie Wähler), zweiter Bürgermeisterstellvertreter ist Armin Spitz (Bürger für Bernau). Zu bestimmen hatte das neue Gremium Vertreter für mehrere Verbände und Ausschüsse: In der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien wird Matthias Schweizer neben Bürgermeister Schönemann die Gemeinde als ständiges Mitglied Vertreten. Zu ihren Stellvertretern wurden Armin Spitz und Manfred Franz gewählt.

Im Kindergartenkuratorium werden in den kommenden fünf Jahren Pirmin Spiegelhalter und Daniel Goos als Mitglieder sowie Markus Baur und Hansjörg Klesse als deren Stellvertreter mitwirken. Dem beratenden Tourismusausschuss gehören nun Daniel Goos, Liane Schmidt, Friedhelm Bork und Manfred Franz an. Beratend ist auch der Ausschuss für die Museen tätig. Ihm gehören jetzt Liane Schmidt, Matthias Schweizer, Armin Spitz und Stefan Spitz an.

Dank für Mut und Bereitschaft

Noch bevor die Gemeinderatsmitglieder zur Tat schreiten konnten, erinnerte Schönemann an die Wahl und beschrieb auch die Aufgaben, die das Gremium zu erfüllen habe. Sein Dank galt aber auch den 18 Bewerbern, die nicht gewählt wurden. Zur Kandidatur für ein öffentliches Amt gehöre Mut und sie zeige die Bereitschaft, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Er wünsche sich, dass sich die nicht gewählten Bewerber an anderer Stelle in der Gemeinde engagieren.

Den neuen und wiedergewählten Mitgliedern hat die Verwaltung eine aktuelle Ausgabe der Gemeindeordnung überreicht. Aber, „wenn man mit Herz und Verstand an die Arbeit geht, wird man die Gesetzesbücher nicht oft brauchen“, sagte Schönemann. Er hoffe auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit eine pragmatische Lösungssuche. Es dürfe im Gemeinderat auch herzhaft diskutiert werden. Fallen Entscheidungen knapp aus, müsse man sich danach dennoch weiterhin in die Augen schauen können. Die Gemeindeverwaltung und auch der Bauhof werden alles für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit tun, versprach der Bürgermeister.

Alle Abteilungen kennenlernen

Schönemann schlug vor, den Gemeinderäten die Abteilungen im Rathaus und deren Arbeit sowie den Bauhof genau vorzustellen, auf Vorschlag von Liane Schmidt werden vielleicht auch die Kläranlage und das Wasserwerk besucht. Außerdem sollte sich das Gremium mit der Landwirtschaft befassen, sagte eine Bürgerin später, da der Gemeinderat für die Weidgenossenschaften immer wieder über große Geldbeträge zu entscheiden habe.

Nach den Sommerferien wird sich der Sitzungsrhythmus verändern. Tagt der Gemeinderat bislang alle 14 Tage, soll es dann alle drei Wochen eine Zusammenkunft geben, sagte der Bürgermeister. Unterstützung fand der Bürgermeister auch für sein Vorhaben, die Frageviertelstunde vom Ende der Tagesordnung nach vorne zu rücken. So hätten die Bürger die Möglichkeit, noch vor einer Entscheidung Fragen zu den jeweiligen Themen zu stellen. Manfred Franz sagte, er fände die Änderung gut, weil die Ratsmitglieder dann vielleicht auch Impulse für ihre Entscheidung bekommen.