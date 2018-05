Bernau Das plant Bernau im Winter 2017/18: Schneeskulpturen und ein Labyrinth

Bernau plant für die Wintersaison 2017/2018 eine Vielzahl an Veranstaltungen und wartet unter anderem mit dem zweiten Schwarzwälder Schneeskulpturenfestival und einem Schneelabyrinth auf. Zudem feiern mehrere Vereine 2018 ihr Jubiläum.

Bernau (usp) Zur Besprechung des Winterprogrammes mit Koordinierung der verschiedenen Termine trafen sich Bürgermeister Rolf Schmidt, Kurgeschäftsführer Werner Baur und Sandra Mittermaier von der Bernauer Touristinformation mit den Vereinsvorständen und Dirigenten. Den Thoma-Tag hob Schmidt in seinem Rückblick besonders hervor, die Veranstaltung sei Dank des Engagements vieler Mitwirkender ein „absoluter Knaller“ gewesen. Lob und Dank sprach er aber für alle Veranstaltungen aus, die durchweg gut gelaufen seien.

Auch für das Winterhalbjahr werde viel auf die Beine gestellt, sagte Kurgeschäftsführer Werner Baur. Am 1. November veranstaltet die Ski-Zunft ihren Brettlemarkt im Kurhaus mit Verkauf von 15.30 bis 16.30 Uhr, im Forum halten Helga und Hartwig Günther um 18 Uhr einen Bildervortag über die Grenzsteine in Bernau. Am 12. November wird im Holzschnefler-Museum ab 14 Uhr an die Gründung „40 Jahre Resenhof“ erinnert und am 22. November findet im Kurhaus die Bezirksversammlung des Blasmusikverbandes statt.

Zur „Bernauer Weihnachtstour“ laden verschiedene Betriebe am 2. und 3. Dezember ab 11 Uhr ein, bei der erstmals ein Shuttlebus eingesetzt werden soll. Die Winterversammlung der Langlauffreunde mit Einweihung der Beschneiungsanlage findet am 2. Dezember im Loipenzentrum statt und am 3. Dezember gibt es eine Autorenlesung mit Kreis-Kultureferent Jürgen Glocker um 15.30 Uhr im Museum. Der Gospelchor lädt um 18 Uhr zu einem Adventskonzert in die Pfarrkirche ein. Die winterliche originelle Nachtwanderung mit dem Harten Kern ist am 29. Dezember, am 30. Dezember findet das Jahreskonzert des Musikvereins Bernau-Außertal im Kurhaus statt.

Höhepunkt des Winterprogramms soll das zweite Schwarzwälder Schneeskulpturenfestival sein, das am 25. Januar beginnen und bis zum 30. Januar dauern wird. Außerdem soll auch das nach Angaben der Initiatoren größte Schneelabyrinth der Welt beim Loipenzentrum entstehen, das am 29. Januar eröffnet wird und bis zum 4. Februar begangen werden kann.

In der Fastnachtswoche finden vom Schmutzigen Donnerstag bis zur Hexenverbrennung die traditionellen Veranstaltungen statt, am 17. Februar gibt es im Kurhaus ein Guggenmusiktreffen mit den Gugge Dubel. Im Januar und Februar finden große Skirennen am Hofeck statt, von den Landesschülermeisterschaften am 29. Januar bis zu den SVS/SSV Jugend- und Seniorenmeisterschaften am 18. Februar. Der Rechbergpokal ist für den 4. März terminiert, die SVS-Schülermeisterschaften für den 10. und 11. März.

Außerdem werden 2018 mehrere Vereine feiern: Der Schwarzwaldverein Bernau besteht seit 120 Jahren, vor 40 Jahren wurde der Tennisclub gegründet und seit 70 Jahren gibt es die Skihütte am Herzogenhorn.