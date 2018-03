Bernau Dachsberger Künstler in Bernau

Die Ausstellung „Zwischen Höll und Himmel“ im Hans Thoma Museum zeigt Werke von fünf zeitgenössischen Künstlern

Bernau (kss) Das Hans Thoma Museum in Bernau lädt am morgigen Sonntag um 11.15 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „Zwischen Höll und Himmel“, in der fünf Künstler mit Bezug zum Dachsberg gezeigt werden. Mechthild Ehmann, Janina Flösser, Roswitha Herrmann, Conrad Schierenberg und Peter Schütz werden ein buntes Kaleidoskop zeitgenössischen Kunstschaffens eröffnen, um dann in der Folgeausstellung das Terrain den Vorgängern zu überlassen, der Malergruppe, die sich vor beinahe 100 Jahren im Dachsberger Ortsteil Höll zusammengefunden hatte.

Roswitha Herrmann, mit Jahrgang 1930 die Alteste unter den Ausstellern, präsentiert in dem beinahe ausschließlich ihr gewidmeten Raum im Obergeschoss des Museums ausdrucksgewaltige großformatige Dachsberger Landschaften – sie würde sie vielleicht als Seelenlandschaften bezeichnen, hat sie doch in ihrer Malerei stets versucht, Charakter und Gemütszustand ihrer Motive einzufangen.

Empfangen wird der Besucher beim Betreten des Obergeschosses indes von einer grazilen Installation der jüngsten Ausstellerin. 1300 nach Art der alten japanischen Papierfaltkunst gestaltete Schwalben hat Janina Flösser zur Verfügung, um ihren Vogelschwarm auf die weit offene Landschaft Conrad Schierenbergs zuflattern zu lassen. Peter Schütz hat aufgrund dieser Installation seinen Bildern eigens noch eines hinzugefügt, das ein Vogelpaar darstellt. Weitere seiner großformatigen Werke, die sich durch ihren minimalistischen Aufbau auszeichnen, bestehend aus wenigen Linien und einheitlichen Flächen, sind in diesem Raum zu sehen. Organische Formen, reduzierte Landschaften, architektonische Gebilde. Korrespondierend hierzu entwickeln die Plastiken von Mechthild Ehmann mit ihrer glasklaren Formensprache einen sprechenden Dialog. Deutlich davon abgehoben und dennoch keineswegs weniger markant die figürlichen Holzskulpturen von Janina Flösser.

Gewaltig und anmutig zugleich türmen sich die plastischen Werke von Mechthild Ehmann, die, jedes für sich, quasi als Inbegriff ihrer Materialität dastehen, das Ebenbild von Stein, das Glas als solches. Dazwischen hat Conrad Schierenberg in thematischen Blöcken gleichsam die bunte Pracht seiner Motive platziert, Gesichtsstudien, Stillleben, Sommer- und Winterlandschaften in unterschiedlichen Abstraktionsgraden. Gegenüber der Kasse wird der Besucher eingeführt in den Reichtum, der sich ihm oben eröffnen wird. Dort ist jeder Künstler mit einem Exponat vertreten. Außerdem kann man zwei Bücher von Conrad Schierenberg erwerben, von Peter Schütz und Roswitha Herrmann werden Postkarten bei der Ausstellung angeboten.

Bei der Vernissage wird Johannes Kehm, SWR-Moderator i.R., freier Journalist und Vorsitzender des Kunstvereins Schopfheim, die Vorstellung der Künstler übernehmen, während des Ausstellungszeitraums findet am 28. März eine vom Schwarzwaldverein organisierte Wanderung zum Dachsberg mit Atelierbesuch bei Conrad Schierenberg und Mechthild Ehmann in Happingen statt. Zur Finissage am 1. Mai wird Conrad Schierenberg aus seinem literarischen Oeuvre lesen.

Sonntag, 4. März, um 11.15 Uhr. Die Ausstellung „Zwischen Höll und Himmel“ mit Werken von Janina Flösser, Peter Schütz, Roswitha Herrmann, Mechthild Ehmann und Conrad Schierenberg wird bis zum 1. Mai gezeigt. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 10.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr; samstags, sonntags und feiertags 11.30 bis 17 Uhr. Informationen im Internet: www.hans-thoma-museum.de