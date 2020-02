von Ulrike Spiegelhalter

In der Rathausgalerie des Hans-Thoma-Kunstmuseums wird derzeit die Ausstellung „Skispitzen“ von Thomas Zipfel aus Kirchzarten gezeigt, die schon viele Besucher in die Ausstellung gelockt hat. Am Freitag gab es nun eine besonders reizvolle Gelegenheit, Thomas Zipfel zu beobachten bei der Aktion „Cartoons live!“

Als Erklärung für „Cartoons“ heißt es, dass es Grafiken sind, die eine komische und/oder satirische Geschichte in einem Bild – meistens mit einer Pointe – erzählen. Und das beherrscht Thomas Zipfel meisterhaft, es muss ihm angeboren sein, wie in Sekundenschnelle seine Figuren, seine Männchen, aufs Papier kommen. Dies merkte Museumsleiterin Margret Köpfer in ihrer Begrüßung der mehr als 30 Besucher an und, dass man an diesem Nachmittag zeigen wolle, wie so etwas entsteht.

Die Schau Die Ausstellung „Skispitzen“ mit Cartoons von Thomas Zipfel wird noch bis Sonntag, 29. März, zu den üblichen Öffnungszeiten in der Rathausgalerie in Bernau gezeigt.

Thomas Zipfel plauderte zunächst ein wenig über seine Biografie mit einer großen Familie mit sechs Kindern. Vier Brüder – einer davon war er – waren Leistungssportler im Langlauf, er sei mit Leidenschaft zum Skisport gekommen und habe nicht nur Cartoons über die Sportler und den Sport auf den dünnen Brettern geschaffen, sondern auch Logos für Großveranstaltungen. Daneben wollte er auch Landschaften malen – weit weg von den Cartoons – um auch das auszuprobieren. Dafür angelernt hatte ihn ein heimischer Holzschnitzer. Doch als Gerhard Ruckteschell starb, geriet seine Landschaftsmalerei in weite Ferne.

Liveübertragung

Beim munteren Plaudern entstanden wie nebenbei die Zeichnungen auf der Leinwand. Er zeichnete auf einem Pult mit integrierter Kamera, diese übertrug das Gezeichnete mithilfe eines Beamers auf die Leinwand, sodass alle Besucher jede seiner zeichnerischen Handbewegungen beobachten konnte.

Ein Kunstschnee-Depot

Da entstanden ein Paar Ski, auf deren Spitzen Blumen sprießten – Valentinstag, sagte er. Dann beobachteten die Besucher dem Start entgegen fiebernde Langläufer in Oberammergau, wofür mangels Schnee ein Kunstschnee-Depot aufgebaut war – schnell zeichnete er eine strahlende Sonne am Himmel – „Sorry, der Schnee ist alle!“

Politsatire

Einmal weg vom Thema Schnee entstand eine Kommunal-Karikatur aus seinem Heimatort Kirchzarten, wo jeder jeden kennt, sagte er. Da ging es um eine neu gepflasterte Fußgängerzone. Zwei ältere Bürger hielten sich an einer Laterne fest, um sie herum riesige Pflastersteine. Der eine sagte: „Gell, die Fußgängerzone isch schee gworde“, darauf der andere: „Jo, nur die Pflasterei is e weng groß geworde.“ Besucher aus Kirchzarten waren erst etwas später zur nachmittäglichen Veranstaltung eingetroffen.

Zum Mitnehmen

Kurz kam Thomas Zipfel auf sein neues Cartoon-Buch „Skipisten“ zu sprechen, „eine Herausforderung“, sagte er, „die großen Anklang fand“. Denn viele Besucher waren begeistert von den darin humorvoll, manche auch tiefgründig gezeichneten Situationen, die sie gerne mit nach Hause nahmen. Doch niemand ging, ohne eine, natürlich gezeichnete, Widmung in seinem Buch, die auf der Leinwand verfolgt werden konnte, auch wenn es zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk mit einer gezeichneten Schwarzwälder Kirschtorte war.