Bernau Blasmusikverband Hochrhein, Bezirk V: Markus Looss-Novak ist neuer Bezirksdirigent

Im Bezirk V. des Blasmusikverbands Hochrhein hat Thomas Villinger den Taktstock an Markus Looss-Novak übergeben. Villinger war 20 Jahre Bezirksdirigent. In der Hauptversammlung wurden der Vorsitzende Stefan Pichler und sein Stellvertreter Siegfried Mutter im Amt bestätigt.

Bernau – Der Bezirk V. im Blasmusikverband Hochrhein wird auch in den nächsten drei Jahren vom bisherigen Vorstand – mit dem Vorsitzenden Stefan Pichler und seinem Stellvertreter Siegfried Mutter – geleitet. Das ergaben die Wahlen an der Bezirksversammlung am Mittwoch im Kurhaus in Bernau. Nach 20 Jahren legte Bezirksdirigent Thomas Villinger den Taktstock aus der Hand. Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung Markus Looss-Novak, der Dirigent der Trachtenkapelle Höchenschwand ist.

In Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Stefan Pichler begrüßte sein Vertreter Siegfried Mutter die Vorsitzenden, Dirigenten und Musiker der zwölf Blasmusikvereine im Arbeitsbezirk V des Blasmusikverbandes Hochrhein. Musikalisch eröffnet wurde die Versammlung vom Musikverein Bernau-Außertal mit seinem Dirigenten Stefan Strittmatter. Als Hausherr dankte Bürgermeister Rolf Schmidt den Musikvereinen für seine mannigfachen Veranstaltungen und besonders für die Ausbildung des musikalischen Nachwuchses.

In seinem Jahresrückblick berichtete Siegfried Mutter von einem ereignisreichen Jahr und lobte das hohe musikalische Niveau bei allen Konzerten. Besondere Erwähnung fand als Höhepunkt des Jahres das sehr gut besuchte, vom Musikverein Urberg ausgetragene Bezirksmusikfest, dessen abwechslungsreicher Ablauf vom Vorsitzenden Marcus Stich nochmals in Erinnerung gerufen wurde.

Ein weiterer Höhepunkt sei die zentrale Ehrungsfeier im Kurhaus Bernau gewesen, sagte Mutter und gab die langjährig Geehrten aus dem Bezirk bekannt. Grüße des Verbandspräsidenten Felix Schreiner überbrachte Vizepräsident Ralf Eckert, der ausführlich über Verbandsangelegenheiten referierte, die den Anwesenden auch schriftlich vorlagen.

Ralf Eckert dankte den Musikvereinen Bernau und Urberg sowie Bürgermeister Rolf Schmidt, der viele Jahre Vizepräsident gewesen ist, für die Ausrichtung der Ehrungsfeier. Er bat die Musikvereine, die Infokanäle wie die Internetseite des Verbandes zu nutzen, um sich über aktuelle Themen und Termine zu informieren. Gleichzeitig bat er die Vereine, über die Arbeit vor Ort, den Verband über Termine und Veranstaltungen zu unterrichten. So solle eine gute Vernetzung erreicht werden. Die Elternarbeit sei sehr wichtig, nicht nur in Bezug auf die Jugendarbeit, sagte er. Auch die Verbindung zum Landkreis müsse wegen ideeller und finanzieller Unterstützung gepflegt werden.

In seinem Jahresbericht erwähnte Bezirksdirigent Thomas Villinger insbesondere die vom Bezirk angebotenen Fortbildungsworkshops. Bei den von Rolf Schmidt geleiteten Wahlen wurden Stefan Pichler als Vorsitzender und Siegfried Mutter als stellvertretender Vorsitzender jeweils einstimmig wiedergewählt. Einstimmig wurde auch der neue Bezirksdirigent Markus Looss-Novak gewählt, der sich zuvor kurz vorgestellt hatte.

Mit Applaus wurde Thomas Villinger aus seinem Amt verabschiedet, das er als Nachfolger von Rolf Schmidt 1997 übernommen hatte. Siegfried Mutter lobte das große Engagement des scheidenden Dirigenten als Leiter des Gesamtchores bei Festen, als Organisator von Workshops für Pauke, Trompete und Klarinette und als Leiter der Dirigentenbesprechungen. Er dankte ihm mit einem kleinen Geschenk für seine wertvolle Arbeit. Die offizielle Verabschiedung und Ehrung auf Verbandsebene findet im März in Lottstetten statt, gab Mutter bekannt.

Bezirksmusikfeste

Auf der Versammlung wurden die Bezirksmusikfeste der kommenden Jahre vergeben.