Bernau Bernau kann einen zufriedenen Blick zurückwerfen

Bernaus Bürgermeister Schmidt sieht eine positive Entwicklung für die Gemeinde. Für das kommende Jahr stehen neue Herausforderungen für die Kommune an.

Zum Abschluss der letzten Gemeinderatsitzung in diesem Jahr gab Bürgermeister Rolf Schmidt einen ausführlichen Jahresrückblick und einen Ausblick auf 2018. Mit dem Verlauf im Jahr 2017 zeigte er sich sehr zufrieden – auch die Finanzlage der Gemeinde erfreue ihn. Eine sehr gute Resonanz hätten die Großveranstaltungen, beispielsweise das Schneeskulpturenfestival, das Hans-Thoma-Fest und der Biosphärentag.

Rückblick auf das Jahr 2017

Rolf Schmidt erinnerte an die größeren Investitionen im zu Ende gehenden Jahr. Erneuert wurde das Prozessleitsystem der Kläranlage, verschiedene Straßensanierungsarbeiten wurden begonnen und auch Kabelschutzrohren für Glasfaserleitungen wurden in Altenrond/Schliefe und im Hinterdorf verlegt. Die Breitband-Kosten beliefen sich im Jahr 2017 auf etwa 50 000 Euro. Für den Neubau einer Wand am Sportplatz wendete die Kommune 10 000 Euro auf und das Kunstmuseum erhielt neue Fenster. Den Kauf dreier neuer Dienstfahrzeuge und die Restzahlung für den Radlader (50 000 Euro) stemmte die Gemeinde ebenfalls. Auch private und gewerbliche Bauprojekte seien 2017 umgesetzt worden – es entstanden beispielsweise zwei Wohnhäuser und eine Produktionshalle.

Sehr erfreulich seien die Tourismuszahlen und die Bilanz der beiden Museen, sagte Schmidt erfreut. So waren die Ausstellungen von Abi Shek und Kurt Bildstein sehr erfolgreich. Es konnten mehr Bilder als erwartet verkauft werden, außerdem sahen auch viele Besucher die Ausstellung des Hans-Thoma-Preisträgers Platino.

Der Rathauschef dankte der Bürgerschaft für die finanzielle Unterstützung der Bürgerstiftung, die derzeit über ein Kapital in Höhe von 60 000 Euro verfüge. Weitere Stiftungseinlagen seien herzlich willkommen fügte Schmidt an.

Bei den Mitgliedern des Gemeinderates bedankte sich Bürgermeister Schmidt für die konstruktive und harmonische Zusammenarbeit sowie für den respektvollen Umgang miteinander. Viele lange Sitzungen hätte das Gremium 2017 überstanden, der Ausbau des Breitbandnetzes werde auch 2018 für viel Gesprächsstoff und lange Sitzungen sorgen. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung galt sein Dank. Es sei viel Arbeit in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit geleistet worden.

Ausblick auf das neue Jahr

Manche Herausforderung könne man noch nicht genau abschätzen, sagte Schmidt und nannte erneut den Breitbandausbau, den Umgang mit Flüchtlingen und die Betreuung des Gemeindewaldes. Erfreulich sei, dass der Kindergarten und die Schule mit gut mit Lehrerinnen und Erzieherinnen ausgestattet seien.

Im kommenden Jahr soll die Straßensanierungen im Frühjahr fertiggestellt werden. Bernau werden auch eine Förderung aus dem Ausgleichstock für die Sanierung des Schwendelewegs, den Friedhofparkplatz und weitere Flächen beantragen. Der Gemeinderat müsse sich mit der Ausweisung von Bauflächen für Wohn- und Gewerbeflächen beschäftigen, sagte Bürgermeister Rolf Schmidt – erste Beratungen hätten bereits stattgefunden.

Für das Biosphärengebiet soll eine Informationsstelle im Kurhaus-Foyer und ein Infopavillon bei der Touristinformation geschaffen werden. Auch dafür müssten Zuschussanträge gestellt werden, ergänzte er.

Verhalten optimistisch betrachte er den Eigentümerwechsel im Gästehaus Kaiserberg, auf jeden Fall würden die bisherigen Übernachtungszahlen fehlen, sagte Schmidt.

Wohnraum werde auch 2018 entstehen, einige Bauanträge seien bereits genehmigt, bei anderen laufe das Verfahren noch. Geplant sind acht bis zehn Wohnungen im Ortsteil Dorf und 17 Wohnungen in Gaß. Darüber hinaus denken Familein über den Bau von zwei oder drei Einfamilienhäuser nach, weiß Schmidt.

Die derzeitige gute Schneelage erfreue ihn sehr, sagte der Bürgermeister, sie sei so gut, wie schon lange nicht mehr. Es sei „ein Winter wie früher“, freute er sich. Allerdings sei der Köpfle II-Skilift aus technischen Gründen ausgefallen. Es soll eine erneute Überprüfung stattfinden.

Die Gemeinde Bernau entwickle sich Zug um Zug in allen Bereichen – vorwärts gehe es bei den Handwerksbetrieben und im Gewerbe, im Tourismus, in der Landwirtschaft und auch in der Kultur, sagte Rolf Schmidt.

Bürgermeisterstellvertreter Horst Faschian ergriff schließlich auch das Wort und bedankte sich bei Bürgermeister Rolf Schmidt und den Gemeinderatskollegen für die gute Zusammenarbeit und den fairen Umgang miteinander.