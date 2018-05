Bernau Bernau erhält mehr Raum für Information

Ein Info-Pavillon soll beim Rathaus gebaut werden. Die Gemeinderäte machten sich bei einem Vor-Ort-Termin ein Bild im Vorfeld der öffentlichen Sitzung.

Neben der Touristinformation soll ein Infopavillon errichtet werden. Dazu trafen sich die Gemeinderäte im Vorfeld der öffentlichen Gemeinderatsitzung am geplanten Standort vor dem Rathaus. Dort stehen seit vielen Jahren zwei hölzerne Informationstafeln, die nach Aussage von Bürgermeister Rolf Schmidt in die Jahre gekommen seien und für die große Anzahl von Infomaterial längst nicht mehr ausreichen.

Deshalb sei schon länger über einen Ersatz für die Holztafeln nachgedacht worden, weil neben den örtlichen Bekanntmachungen auch Informationen über den Naturpark und das Biosphärengebiet angebracht werden sollten. Die Infosterne des Naturparks würden nicht den Wünschen der Gemeine entsprechen, sagte Schmidt, da die dreiteiligen Gestelle nicht überdacht seien, was sich bei Regen und Schnee nicht gerade positiv auswirke. Geplant ist ein größerer Pavillon mit genügend Platz für alle Ankündigungen und Informationen, der auch etwas Besonderes darstellen soll.

Schaugerüst illustriert Dimensionen

Dafür hatte Planerin Claudia Kaiser einen zeichnerischen Entwurf mitgebracht und es war ein Schaugerüst aufgestellt worden, um die Größe des Pavillons darzustellen.

Der Informations-Pavillon soll in Holzbauweise konstruiert werden und mit Lamellen und Schindeln verkleidet sein. Der Giebel des Pavillons soll mit den beiden vorhandenen Giebeln – denen des Rathauses und des Anbaus – ein Dreierensemble bilden, erläuterte Planerin Claudia Kaiser den Gemeinderäten. Attraktiv sei der Bau durch ein großes Eingangsportal und Aus- beziehungsweise Eingängen an den Giebelseiten, sodass man beispielsweise vom Kurhaus kommend durch den Pavillon zur Touristinformation und ins Museum gelange. In der Mitte sind zwei große Informationstafeln vorgesehen, an denen beidseitig viel Material angebracht werden kann.

Ausführlich stellte Claudia Kaiser ihren Entwurf dann an der Leinwand im Sitzungszimmer vor und beantwortete die zahlreichen Fragen aus dem Gremium. Bürgermeister Rolf Schmidt gab bekannt, dass mögliche Förderanträge noch bis zum 15. November beim Naturpark eingereicht werden müssen. Die Planerin wurde gebeten, einen Kostenplan zu erstellen, der mit dem Entwurf zur Beurteilung an den Gestaltungsrat des Naturparks eingereicht werden soll. Festgehalten wurde im Gemeinderat abschließend, dass mit dem Entwurf der Bedarf an Informationsflächen abgedeckt ist und damit ein Rahmen abgesteckt wurde in gefälliger, geschützter, aber dennoch offener und besonderer Bauweise und Gestaltung.