Bernau Beim Schneeskulpturenfestival wird in Bernau wieder Kunst aus der weißen Pracht

Beim Schneeskulpturenfestival wird in Bernau wieder Kunst aus der weißen Pracht

Ab 25. Januar werden in Bernau wieder Schneeskulpturen gestaltet.

Zum zweiten Mal veranstaltet die Gemeinde Bernau das Schwarzwälder Schneeskulpturenfestival. Acht internationalen Bildhauerteams werden vom 25. bis 28. Januar an ihren eiskalten Skulpturen arbeiten. Eine spektakuläre Skishow mit Fackelabfahrtslauf und Feuerwerk soll es bei dem Spektakel ebenfalls geben.

Riesige Schneewürfel werden die Künstler aus Italien, Deutschland (darunter auch zwei Teams aus Bernau), der Schweiz und den USA zu Beginn vorfinden, einige Tage später werden daraus ein Elefant, ein Wolf, ein Löwenkopf oder das geflügelte Pferd Pegasus aus der griechischen Mythologie geworden sein. Die Bildhauerteams werden mit Spaten, Schaufeln und Schäleisen ans Werk gehen, dann heißt es hauen und schmirgeln. Schließlich werden aus den Schneeblöcken mit Seitenlängen von drei Metern die markanten Kunstwerke und aus dem kleinen Plateau mitten im Bernauer Skigebiet wird zunächst ein großes Freiluftatelier und schließlich eine Galerie.

Mehr als 5000 Besucher erwarten die Veranstalter zum zweiten Festival in Bernau. Das Arbeiten mit Schnee ist eine besondere Herausforderung, denn Sonne und Wind formen die Skulpturen mit, heißt es in der Ankündigung.

Eine Ski-Show mit Formationsfahren, Fackelabfahrtslauf, Pistenbully-Parade sowie Feuerwerk finden als Rahmenprogramm um 19 Uhr statt. Hansy Vogt moderiert. Alphornblasen und Guggemusik; Bernauer zeigen beim „Historischen Skifahren“, wie sie auf Skiern von anno dazumal gekonnt den Berg hinabwedeln.

Die Kunstwerke stehen oberhalb des Bernauer Ortsteils Innerlehen auf einem Plateau. Die Ausstellungsfläche ist bequem zu Fuß zu erreichen. Die Eröffnung ist am Donnerstag, 25. Januar, um 14 Uhr, gearbeitet wird bis 19 Uhr. Freitag und Samstag sind die Künstler von 9 bis 19 Uhr am Werk, Sonntag bis 14 Uhr. Abends werden die Skulpturen in rot, blau oder grün erstrahlen.

Der Eintritt zu den Schneeskulpturen ist frei, der Besuch der Ski-Show kostet für Erwachsene sechs Euro. Verköstigung gibt es im kleinen Festzelt. Die Skulpturen sind so lange zu sehen, wie es die Witterung erlaubt.