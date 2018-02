Bernau/Kreis Waldshut Beim Kreisjugendskitag in Bernau gibt es Medaillen für den Wintersport-Nachwuchs

Beim Kreisjugendskitag in Bernau gibt es Medaillen für den Wintersport-Nachwuchs

210 Schüler nehmen am Kreisjugendskitag in Bernau teil. Hannah Thißen und Moritz Möllers erhalten den Titel Kreisjugendmeister 2018.

Zum 45. Mal fand bei frostigen Temperaturen und harten, aber griffigen Schneeverhältnissen der alpine Teil des Kreisjugendskitages am Spitzenberglift in Bernau statt. Ausrichter des Skitags ist die Abteilung Jugend, Bildung und Prävention beim Landratsamt Waldshut, die Organisation der Rennen lag wiederum bei der Ski-Zunft Bernau mit ihrem Vorsitzenden Hubert Baur, dem etwa 30 Helfer zur Seite standen.

Am Start waren 210 Schüler aus 22 Schulen des Landkreises Waldshut, 15 Grundschulen und sieben weiterführenden Schulen. Hubert Baur hatte mit seinen Helfern zwei verschieden lange und vom Schwierigkeitsgrad unterschiedliche Kurse gesetzt. Zu bewältigen waren zwei Durchgänge des Riesenslaloms, von denen der bessere in die Wertung kam. Neben den vielen Helfern war auch die Bernauer Bergwacht dabei, die jedoch keinen Einsatz hatte. Alle Schüler haben die beiden Durchgänge gekonnt und ohne Verletzungen bewältigt. Kommentiert wurden die Rennen wie immer von Hartwig Günther.

Nach dem Rennen fand die Siegerehrung im Kurhaus statt, zur Überbrückung bis zur Ausgabe der Medaillen wurde ein interessanter Ski-Film mit Felix Neureuther und Extrem-Skifahrern in Skigebieten der Alpen bis nach Alaska gezeigt. Die Siegerehrung nahm Stefan Thoma vor, der Leiter der Bernauer Skischule. Unterstützt wurde er von Sozialdezernentin Sabine Schimkat vom Landratsamt Waldshut und Bürgermeister Rolf Schmidt. Auch Landrat Martin Kistler hatte sich die Zeit genommen, um alle Teilnehmer des alpinen Skitags zu begrüßen und sie für ihre Erfolge zu beglückwünschen. Er sprach den Veranstaltern ein großes Kompliment aus für eine gute, harte und griffige Piste, auf der alles bestens geklappt habe nach dem olympischen Motto: „Dabeisein ist alles“.

Kistler freue sich über die Freude der Teilnehmer am Skisport und hoffte, dass sie dabei bleiben, wozu auch der Skitag beitrage. Er dankte allen ehrenamtlichen Helfern und wünschte allen weiterhin Freude am Sport. Der Ski-Zunft-Vorsitzende Hubert Baur schloss sich den Worten des Landrats an und dankte für die Unterstützung der Skitage, die im Landkreis Tradition haben.

Bevor Stefan Thoma mit der Siegerehrung begann und die mit Spannung erwarteten Ergebnisse bekannt gab, dankte er Hartwig Günther als Sprecher am Lift, der Ski-Zunft mit ihrem Helferteam, der Gemeinde Bernau für das kostenlose Liftfahren und dem Landratsamt für die Essensgutscheine der Nudel-Party. Dank galt ebenfalls Gudrun Groß und ihrem Team vom Landratsamt für die Auswertung. Bei ihr laufen seit nunmehr 17 Jahren alle Fäden des Kreisjugendskitags zusammen.

Die Spannung stieg, als Stefan Thoma die Platzierungen verkündete und die besten Fünf jeder Klasse auf die Bühne rief, um die Urkunden zu überreichen. Die drei Ersten jeder Klasse durften auf das Siegertreppchen und freuten sich unter dem Beifall ihrer Fans über ihre Medaillen. Bürgermeister Rolf Schmidt überreicht den vier besten Schulmannschaften die in Bernau geschnitzten Wanderpokale.

Die Ergebnisse der Meisterschaften