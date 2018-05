Bernau Bei der Schau von Platino wird der Ausstellungsraum im Hans-Thoma-Kunstmuseum Bernau zum Kunstwerk

Der Künstler Platino erhält am Sonntag den Hans-Thoma-Preis 2017. Die Preisträgerausstellung im Hans-Thoma-Kunstmuseum wird im Anschluss eröffnet.

Platino nennt sich der Künstler, der den Hans-Thoma-Preis 2017 erhält. Übergeben wird er am Sonntag, 13. August, um 10.30 Uhr im Kurpark. Verliehen wird der Preis von Staatssekretärin Petra Olschowski. Die Laudatio hält die Direktorin des Württembergischen Kunstvereins Stuttgart, Iris Dressler. Im Anschluss an die Feier wird die Preisträgerausstellung „à travers l’autre/durch einander“ im Hans-Thoma-Kunstmuseum eröffnet, zu sehen sein wird sie bis zum 8. Oktober.

Organisiert wird die Ausstellung von der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden in Zusammenarbeit mit dem Hans-Thoma-Kunstmuseum. Seit geraumer Zeit ist der Künstler mit seiner Bernauer Ausstellung anlässlich der Staatspreisverleihung beschäftigt. In den vergangenen Wochen war er bereits zweimal im Hans-Thoma-Kunstmuseum, um für seine Inszenierung die Räume zu fotografieren und besonders, um den großen Ausstellungs- und den Vorraum auszumessen, um alles proportional berechnen zu können. Wie eine Bauaufnahme hat Platino akribisch den Plan entwickelt. Derzeit wird die Ausstellung aufgebaut.

Die Ausstellungsräume werden nun selbst zu einem Kunstwerk. Papierfahnen in allen Farben, eine große Leiter und eine Arbeitsbühne stehen mitten unter bunten Farbflächen, die nach und nach an den Wänden und Schrägen des großen offenen Ausstellungsraumes angebracht werden oder schon installiert sind. Dekoriert und ausgestattet werden die Wände mit verschieden großen und farblich unterschiedlichen Pappfahnen aus 345 Gramm schwerem Karton mit Rillen zum Umklappen für die schmalen Außenwände der Holzbalken, dem Raum wunderbar angepasst, dabei Vertikale und Horizontale der Holzbalken aufnehmend.

Farbreihen in schillernden Acrylfarben werden sich im Raum begegnen oder werden gegenüber ins Eck gesetzt, erklärte der Künstler und ergänzte, dass die Kartonarbeiten ein- bis fünfschichtig farblich gestaltet wurden. 211 Module habe er so farblich seit vergangenem Mittwoch gestaltet. Die Arbeit sei etwas anstrengend, da er die Farben nur am Boden kniend aufbringen konnte. Er lebe mit den Farben, sagte er, und produziere das Farbbild mit seinem Körper. Spüren soll das der Besucher beim näheren Betrachten der Module, wenn über beinah deckenden Farbschichten die darunter liegenden Farben durchschimmern.

Ergänzt und belebt werden die in Farben strahlenden Wände durch „Externs“, wie die fast türhohen Cibachromes (Fotoarbeiten) genannt werden. Aus 165 verschiedenen Motiven hat Platino die Exemplare für die Ausstellung ausgesucht. Sie würden nicht nur harmonisch in den Raum passen, sondern durchaus auch kontrastreich sein.

In der Mitte oder am Rand des großen Raums stehend, können sie labyrinthisch umgangen werden und sorgen somit für ein harmonisch ausgeglichenes Miteinander mit den Farbmodulen an den Wänden. Die Besucher können sich überraschen lassen.