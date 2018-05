Bernau Bei den Holzschneflertagen in Bernau gibt es Brauchtum und Unterhaltung

Zufriedene Gesichter gab es bei den Holzschneflertagen. Der Naturparkmarkt lockt zahlreiche Kunden an.

Nach dem erfolgreichen Hans-Thoma-Fest mit gut besuchten Veranstaltungen erlebte Bernau nun erneut zwei Tage mit einem bestens besuchten Naturparkmarkt und den damit verbundenen Holzschneflertagen. Ein Erlebnis war das für die vielen Besucher ebenso wie für die Marktbetreiber und Handwerker. Begünstigt vom sonnigen Sommerwetter, erlebte der Festplatz zwischen Resenhof und Forum bereits am Samstag einen unglaublichen Ansturm, der am Sonntag noch größer war, wovon die beinahe kilometerlangen Schlangen von parkenden Autos entlang der Straßen ein Zeugnis ablegten, was am Sonntag noch übertroffen wurde.

An den mehr als 20 Marktbuden und Informationsständen herrschte an beiden Tagen ein reger Betrieb, wie auch an den Essenständen im Festzelt mit langen Schlangen vor dem Kuchenbüfett des Museumsvereins, der über das Wochenende nahezu 100 Kuchen und Torten verkauft hat. Nicht weniger gut besucht waren ebenso die Handwerksdarbietungen im Resenhof und die kunsthandwerkliche Ausstellung mit Vorführungen im Forum. Trotz des regen Betriebs gab es dank der geschickt und locker angeordneten Stände auf dem gesamten Festgelände keine lang wartenden Schlangen, es war einfach ein schönes Markttreiben mit fröhlichen Gesichtern bei den Besuchern und Anbietern.

An den Ständen gab es ein mannigfaches Angebot an regionalen Produkten wie Obst und Gemüse, Speck Schinken und Wurst, Käse und Imkereiprodukte, ausgefallene Nudelsorten und Brotaufstriche, eine große Auswahl an Hochprozentigem und duftende Produkte aus der Backstube. Dazu wurde viel und ausgefallenes Selbstgemachtes angeboten wie Naturseifen, geflochtene Körbe, Filzobjekte, wunderschöne Weißwäsche mit Spitzen, Kirschkern- und Dinkelkissen sowie ausgefallener Schmuck, Nützliches aus Holz und Wolle sowie auch winterharte Stauden und Blumen aus Bernauer Aufzucht.

Umlagert waren auch die Informationsstände vom Schwarzwaldverein, vom Naturpark mit einem Glücksrad und der Stand vom Biosphärengebiet mit einem Rätselspiel für die Kinder, wie auch das Natur-Energie-Mobil vom Energiedienst und auch der Kräuterstand vom Verein Bauerngarten und Wildkräuterland Baden, hier konnten die Kinder ihr Kräutersalz herstellen. Für die kleinen Besucher gab es weitere Abwechslung beim Filzen, beim Speckstein Bearbeiten oder Zuschauen beim Drechseln kleiner Kreisel, die ausprobiert werden durften. An den Ständen schlenderten die Besucher vorbei ins Forum, mit begehrenswerten Gegenständen aus Holz und Keramik, dem Glasbläser und den Holzbildhauern konnte zugeschaut werden und dann der Resenhof, der zu einem lebendigen Museum geworden war.

In der Stube wurde gesponnen und gestrickt, mit Goldfäden gestickt und aus Stroh wunderschöne Dekorationen geflochten. Bei der Arbeit waren der Schindelmacher, die Bürstenmacherin, der Schnefler, die Uhrenschildmalerin, Strohschuhflechter, ein Seiler und vor dem alten Hof zeigten die Zimmerleute ihre Kunst beim Düchelbohren, Balken Behauen und der Herstellung eines riesigen Wasserrades. Musikalische Darbietungen rundeten an beiden Tagen das Markttreiben und das Besichtigungsprogramm ab. Am Samstag unterhielten die Schwenninger Neckarbuam mit ihren flotten Melodien, am Sonntag die Hoh'wald Musig mit volks- und alpenländischen Melodien, immer umlagert waren an beiden Tagen die Alphornbläser, die ihre langen Instrumente und auch die Schneckenhörner an verschiedenen Stellen erklingen ließen. Im Resenhof erfreute das Bernauer Gesangsduo Heidi und Erika, die von Schorsch auf der Ziehharmonika begleitet wurden.

Die Naturparkwirte vom "Schwarzwaldhaus" und "Bergblick" sowie die Narrenzunft brutzelten, schöpften und servierten ihre Spezialitäten, bis Töpfe und Pfannen leer waren, für Getränke sorgten die Guggedubel und auch ein Saftstand. Es war wieder einmal ein schönes, erlebnisvolles und erfolgreiches Wochenende im Bernauer Hochtal. Die Stände lobten den erzielten Umsatz, die Essensverkäufer zeigten sich mehr als zufrieden und auch die Akteure im Resenhof, Forum und im Freien waren über das Interesse der Besucher erfreut, wobei sich die Kombination und das Miteinander von Markt, handwerklichen Vorführungen, Ausstellungen und volkstümlicher Musik als sehr harmonisch und vorteilhaft zeigte.