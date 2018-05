Bernau Autorin Ulrike Blatter liest aus ihrem historischen Bernau-Krimi

Ulrike Blatter, die einst in Bernau ihre Laufbahn als Ärztin startete, hat einen Krimi über Bernau geschrieben. Darin spielt auch der Maler Hans Thoma eine Rolle. Die Geschichte stellte sie bei einer Lesung im Resenhof vor.

Bernau (usp) Zum 40-jährigen Bestehen des Resenhofes gab es in der Stube eine Lesung aus einem historischen Bernau-Krimi mit der Autorin Ulrike Blatter aus Gottmadingen, die zu Bernau eine ganz besondere Beziehung hat. Im Jahr 1988 begann sie als Ärztin in der Praxis von Wolfgang Kaiser ihre berufliche Laufbahn und hat in der Bernauer Pfarrkirche auch geheiratet.

Nach mehr als 20 Jahren gab sie ihre Tätigkeit in der Rechtsmedizin und Psychiatrie auf und widmete sich ihrer Leidenschaft, dem Schreiben. Bernau ist ihr immer noch sehr vertraut und so wundert es nicht, dass in ihrem Krimi „Der Mann im Schatten“ Hans Thoma in einen Kriminalfall verwickelt wurde – als er von den Bernauern nicht besonders nett als jemand "Besseres" aus Karlsruhe empfangen und auch gemieden wurde.

Die Geschichte spielt im Ortsteil Oberlehen, wo Thoma geboren wurde. Vernommen wurde etwas von einem Komplott der Eltern gegen einen unbeliebten Lehrer, weshalb sie sich im Gasthaus „Adler“ zu Besprechungen trafen. Die dörfliche Idylle scheint gestört zu sein, doch die Kinder tanzen fröhlich ihren Ringelrein, die Thoma beobachtete und viele Skizzen von seinem später fertiggestellten berühmten „Kindereigen“ machte. Beobachtet hat er auch einen Buben mit Strohhut, der im Gras mit seiner Schiefertafel saß, umgeben von einer Hühnerschar und einer Katze, den er auf seinem idyllischen Ölgemälde „Nach der Schule“ festgehalten hat. Der Lehrer wird jedenfalls nicht mehr gesehen, weil er bei Baumfällarbeiten im Wald von einem Baum erschlagen wurde. Wie konnte das geschehen?

Mehr als 20 Zuhörer ließen sich in den Bann des historischen Krimis ziehen. Die Geschichte ist ein Beitrag aus dem Buch „Tannenduft und Totenglocken“, in dem 24 namhafte Autoren 24 Kurzkrimis geschrieben haben. Alle spielen sie im Schwarzwald.