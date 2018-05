Bernau Andreas Mutterer ist der zweite Bürgermeisterkandidat in Bernau

Andreas Mutterer ist der zweite Bewerber um das Amt des Bürgermeisters seiner Heimatgemeinde Bernau. Er will zuhören und gestalten.

Die Bernauer wählen im Juli einen Nachfolger für Bürgermeister Rolf Schmidt – jetzt hat ein zweiter Kandidat seine Bewerbungsunterlagen abgegeben: Andreas Mutterer will Bürgermeister seiner Heimatgemeinde werden. Der Gedanke ist lange gereift, sagt der 51-Jährige. Seit gut einem Jahr befasse er sich konkret damit. Aber schon viele Jahre sei die Idee alt, Bürgermeister werden zu wollen.

Er sei schon von vielen Bernauern darauf angesprochen, ob er nicht kandidieren wolle. Er spüre Unterstützung, sagt Mutterer und er habe „so einen Drang, zu bewegen“. Wobei es nicht immer um große Projekte gehe, auch kleine Dinge seien wichtig. Auch der Umgang mit Menschen sei für ihn von Bedeutung. „Jeder hat seine Kompetenz, jeder Mensch ist im Gefüge eines kleinen Ortes wichtig“, erläutert er. Dabei seien auch Kritiker einer Idee wichtig, denn „sie zwingen einen, darüber nachzudenken, was man macht“.

Zuhören, nachdenken, miteinander gestalten – das wolle er. „Es gibt so viele Menschen in Bernau, die etwas bewegen wollen.“ Um eine Kommune vorwärtszubringen, reiche es nicht, nur nach Fördermitteln zu schauen, es gehe auch darum, die zu unterstützen, die Initiative ergreifen und ehrenamtlich tätig sind. „Sie müssen wissen, dass jemand hinter ihnen steht“, so Mutterer.

Der Bewerber kennt die Kommunalpolitik und das Ehrenamt. Sechs Jahre war er im Gemeinderat und seit Jahren ist er Vorsitzender des Loipenvereins. Naturschutzwart der Bergwacht, Jugendtrainer in der Ski-Zunft, sechs Jahre Sportwart Biathlon des Skiverbands Schwarzwald – die Bedeutung des Ehrenamts kenne er.

Viele Jahre sei es her, als er nahe daran war, eine Verwaltungslaufbahn zu beginnen – die Zulassung habe er gehabt. Nun sei der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen. Er besuchte die Grundschule in Bernau und das Kolleg St. Blasien. Nach dem Abitur nahm Mutterer das Studium der Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar auf. Dem Diplomingenieur stand der Weg in die Forstverwaltung offen: Seine erste Anstellung fand er als Büroleiter des Forstamts Furtwangen. Damals fing auch sein Engagement für den Biathlonsport an. Nach sechs Jahren zog es ihn zurück in die Heimat – in Bernau lebte der in Villingen-Schwenningen geborene Mutterer seit seinem sechsten Lebensjahr: 1998 wurde er Forstrevierleiter. Heute lebt der Vater dreier Kinder mit seiner Frau, ebenfalls aus Bernau, im Haus des Großvaters in Bernau-Hof.

Eine fertige Agenda habe Andreas Mutterer nicht, denn „man darf sich nicht blenden lassen, dass man die Welt als Bürgermeister neu erfinden kann“, ist er überzeugt. Die vier wichtigen Standbeine der Gemeinde Bernau – Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe/Handel und Vereine – müssten gestärkt werden. Er hoffe nun auf viele Begegnungen mit Bürgern, jeder könne ihn ansprechen.