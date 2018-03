Bernau Alexander Schönemann gibt als erster Kandidat die Bewerbung für die Bürgermeisterwahl in Bernau ab

Alexander Schönemann will Bürgermeister von Bernau werden. Der studierte Betriebswirt arbeitet bei einer Versicherung als Produktmanager und ist im Musikverein Bernau-Außertal aktiv.

Als erster Bewerber hat Alexander Schönemann seine Unterlagen für die Bürgermeisterwahl in Bernau am 8. Juli eingereicht. In den kommenden Wochen will er das Gespräch mit Vereinen, Institutionen und Betrieben in Bernau suchen.

Der 34-jährige Schönemann ist gebürtiger Bernauer, auch wenn er momentan nur die Wochenenden im Ort verbringt. Beruflich ist er bei einer großen Versicherung in Basel beschäftigt und lebt unter der Woche auch dort. Dennoch engagiert er sich seit Jahren im Musikverein Bernau-Außertal, wo er als Vorsitzender auch Posaune spielt und durch die Konzerte führt.

„Die Entscheidung ist im letzten halben Jahr ernsthaft gereift“, sagt er auf die Frage, wann er sich zu seiner Kandidatur entschlossen hat. Er sei bereit für das Amt, betont er, deshalb habe er auch seine Bewerbungsunterlagen so früh abgegeben. In seiner derzeitigen Tätigkeit sieht der studierte Betriebswirt durchaus Parallelen zu den Aufgaben eines Bürgermeisters. Als Produktmanager müsse er ebenfalls viele Leute zusammenbringen, die alle einen guten Gedanken haben. Diese gelte es, zu koordinieren, um das Beste für die gesamte Gemeinschaft herauszuholen. „Das ist schon oft wie so eine Streitschlichterrunde“, erklärt er und betont, das dies eines seiner Talente sei.

Als wichtiges Thema für den zukünftigen Bürgermeister sieht Alexander Schönemann die Fortführung des Breitbandausbaus. „Es werden nicht alle begeistert sein, das gibt auch ein ganz schönes Gewühle und Gemache“, sagt er mit Blick auf die Verlegearbeiten für die Leitungen. Dennoch sei das schnelle Internet ein ganz wichtiger Punkt, vor allem, weil so viel daran hänge, etwa Tourismus oder Betriebe. Schönemann, der passionierter Wanderer ist, erzählt in diesem Zusammenhang von einer Reise nach Argentinien, wo es in sämtlichen Unterkünften selbstverständlich WLAN für die Gäste gab. Ganze Stadtviertel hätten dort kostenlose Netzversorgung gehabt. Ähnliches könnte er sich auch für Bernau an von Touristen stark frequentierten Orten vorstellen, etwa am Rathaus oder am Skilift.

Wichtig sei aber auch, die allgemeine Infrastruktur wie Straßen oder die Wasserversorgung im Blick zu behalten. Als weiteren zentralen Punkt für die Zukunft Bernaus betrachtet Schönemann die Ausweisung von Baugebieten. „Wir müssen Raum zur Verfügung stellen für Familien und Firmen“, betont er. Um trotz des Trends zur Abwanderung in die Städte mehr Leute ins Dorf zu bekommen, als es Bürger verlassen, müsse man attraktive Angebote machen. Das gelte auch für die Handwerker und Betriebe, die Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten. Ebenso müsse die Gemeinde auch den touristischen Betrieben ein starker Partner sein.

Mit ihnen sowie den Vereinen, die er für ihr großes Engagement in Bernau lobt, will Schönemann nun zunächst Gespräche führen, um auszuloten, welche Probleme und Chancen sie im Ort sehen. Wenn die Wahl näher rückt (die Bewerbungsfrist endet am 12. Juni), möchte er auch bei Informationsveranstaltungen mit den Bürgern ins Gespräch kommen und Informationen im Internet und in Broschürenform anbieten. „Über vier Monate sind zu lang“, begründet er diesen gestaffelten Wahlkampf. Zudem werde es interessanter, wenn auch die Mitbewerber bekannt sind und Positionen verglichen werden können.