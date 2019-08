Bernau – Mit einem Festumzug, Volksmusik, Tanz und Kunst feiert der Schwarzwaldort Bernau vom 9. bis 12. August im Festzelt beim Sportplatz zwischen den Ortsteilen Innerlehnen und Dorf das 71. Hans-Thoma-Fest und ganz Bernau ist auf den Beinen.

Das Fest beginnt mit den Partyabenden am Freitag und Samstag im Festzelt. Am Freitagabend spielt die Band Fäaschtbänkler. In den Pausen heizt Dj Dasu so richtig ein.

Am Samstagabend geht es im Festzelt zuerst zünftig mit Blasmusik und Trachtentanz weiter, bevor dann ab 21 Uhr die Fäaschtbänkler und in den Pausen DJ Wolle das Publikum in Partylaune bringen. Beide Veranstaltungen sind allerdings schon ausverkauft. An der Abendkasse gibt es keine Tickets mehr.

Im Programm am Sonntag steht der Kirchgang, der Festakt und die Hans-Thoma-Preisverleihung am Sonntag im Kurpark. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr mit dem ökumenischem Festgottesdienst in der Kirche St. Johann.

Preisverleihung

Um 10.30 Uhr wird unter Mitwirkung der Bernauer Trachtenvereine der Festakt im Kurpark, Ortsteil Innerlehen gefeiert. Der „Hans-Thoma-Preis 2019“ wird an die Künstlerin Christa Näher verliehen. Die Gemeinde lädt im Anschluss zum Besuch ihrer Ausstellungseröffnung „Schwarze Wanderung“ in das Hans-Thoma-Kunstmuseum ein.

Ab 11.30 Uhr gibt es ein Frühschoppenkonzert mit den Fidelen Dorfmusikanten mit feurigen Polkas und rasanten Märschen.

Der Festumzug mit den Bernauer Trachtenvereinen sowie Trachtenvereinen aus dem Schwarzwald und dem Bodensee startet um 14.30 Uhr von der Kirche St. Johann zum Festzelt, wo im Anschluss von Hansy Vogt, dem Schwarzwaldbotschafter, unter dem Motto „Blasmusik & Trachtentanz“ ein bunter Nachmittag moderiert wird. Zum musikalischen Ausklang spielt die Liveband Bergemer Blechschaden.

Am Montag sind alle Kinder um 14.30 Uhr zum Kindernachmittag herzlich eingeladen. Im Anschluss beginnt der traditionelle Handwerkerhock. Zum fröhlichen Festausklang heizt das Trio Original Wälderbuebe nochmal so richtig ein.