von Brigitte Chymo

Die Fernsehbilder aus der Ukraine ließen Sonja Büttgen nicht los. So nahm die Zwölfjährige das Angebot gerne an, eigene Schokohasen im Bad Säckinger Café Melange herzustellen und dort zu verkaufen. Anstatt aber ihr Taschengeld aufzubessern, spendete Sonja den Erlös ihrer Schokohasen an das Kinderhilfswerk Ukraine. Donnerstagabend konnte Sonja schließlich 820 Euro an Maria Fritz übergeben.

Tatkräftige Unterstützung erhielt Sonja vom Team des Café Melange, allen voran von Inhaber Murat Kirbeci und Konditormeister Amin Lounissi. Aber auch der Vater von Sonja packte mit an, als die erste Ladung Schokohasen unerwartet schnell verkauft war, und es darum ging, rasch für Nachschub zu sorgen.

Gut 60 große und kleine Schokohasen mit der gelb-blauen ukrainischen Flagge waren am Ende verkauft. Um auch für die letzten Schokohasen noch Abnehmer zu finden, war Sonja mit ihren Hasen vor Ostern dann sogar selbst in den Beck-Arkaden unterwegs.