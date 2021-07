von sk

In der Nacht zum Montag ist der von Oliver Schapfel organisierte Transport in das Katastrophengebiet im Ahrtal auf den Weg gebracht worden. Neben dem in Bad Neuenahr-Ahrweiler dringend erwarteten Saugbagger der Firma Schapfel kamen drei Lastwagen, ein Transporter mit Anhänger, neun Personen sowie ein Begleitfahrzeug hinzu. Der Konvoi ist am Montag gegen 9 Uhr im Katastrophengebiet angekommen. Erste Fotos zeigen bereits die breite Schneise, die die Ahr in Bad Neuenahr mitten durch zwei Stadtteile hindurch gerissen hat. Dies schreibt Ortsvorsteher Fred Thelen in einer Pressemitteilung.

Bad Säckingen Weitere Hilfe für die Hochwasseropfer in Ahrweiler kommt aus Wallbach Das könnte Sie auch interessieren

Der Aufruf nach Sachspenden wie Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Desinfektionsmitteln bekam am Sonntagmorgen in zwei Stunden eine nicht geahnte Dynamik. In teilweise strömendem Regen waren zahlreiche Helfer auf dem Firmengelände von Saugbagger Hochrhein, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Am Nachmittag wurden so letztlich zwölf Paletten mit den dringend benötigten Gütern verladen. Eine Abraummulde der Firma Odenbach aus Wehr kam noch mit in Öflingen gesammelten Hilfsgütern hinzu, um sich ebenfalls dem Konvoi ins Ahrtal anzuschließen.

Wehr-Öflingen Björn Griener aus Öflingen leistet mit seinem Saugspülwagen Hilfe im Hochwasser-Katastrophengebiet Das könnte Sie auch interessieren

Wie der Krisenstab bereits mitgeteilt hat, ist vorgesehen, mit dem Saugbagger, der sich vor Ort mit dem Kanalspülfahrzeug der Firma Griener aus Öflingen vereinen wird, die Räumung einer circa 1000 Quadratmeter großen Tiefgarage als Erstes anzugehen. Außerdem wird man versuchen, verstopfe Kanalrohre wieder freizubekommen. Wie notwendig das Team vom Hochrhein ist, zeigt sich auch daran, dass den Helfern vom Krisenstab eine Unterkunft zur Verfügung gestellt wird.