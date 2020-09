von Hans-Walter Mark

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr ein 14-tägiges Sommerferienprogramm des Bürgervereins „Daheim in Harpolingen“ für die Rippolinger und Harpolinger Schüler der Josef-Anton-Sickinger Grundschule auf dem Rippolinger Sportplatz statt.

Damit erfüllte der Bürgerverein den Wunsch, insbesondere berufstätiger Eltern, in den letzten beiden Ferienwochen eine zuverlässige Betreuung ihres Schulkindes anzubieten. Wertvolle Hilfestellungen erhielt der Bürgerverein von der ehemaligen Ortsvorsteherin Angelika Eckert aus Oberhof, die selbst seit mehreren Jahren Ferienprogramme initiiert und durchgeführt hat.

Mit über 20 Anfragen aus beiden Ortschaften war das Interesse am Ferienprogramm groß. In Absprache mit dem städtischen Ordnungsamt musste das Angebot pandemiebedingt auf zwölf Kinder reduziert werden. Damit kamen in diesem Jahr nur Eltern zum Zuge, die diese Betreuung wirklich dringend benötigten.

Von Parcoursreiten bis Hundesport

Das Betreuerteam Sara Bertucco (Leitung), Inesse De Caro und Leonard Künne hat unter Mitwirkung der Vereine der beiden Stadtteile den teilnehmenden Kindern ein spannendes und abwechslungsreiches Programm angeboten, bei dem sie selbst tätig sein konnten und das die Schüler begeisterte.

„Wenn ich für das Dorf etwas Gutes tun kann, dann mach ich das gerne“, beschreibt die Reittherapeutin Sara Thiele ihre Motivation, die Kinder auf den Fluthof in Rippolingen einzuladen. Auf dem Rücken eines Pferdes einen Parcours zu absolvieren und Aufgaben, wie einen Apfel vom Baum zu pflücken, erforderte von den Kindern höchste Konzentration. Natürlich haben die Kinder viel Wissenswertes rund um das Pferd erfahren.

Dass auch Hunde in die Schule müssen und was sie dort alles lernen, demonstrierten eindrucksvoll die Mitglieder des Harpolinger Hundevereins. Es war für die Kinder spannend zu erleben, wie ein gut erzogener Hund die Anweisungen des Hundeführers befolgt und wie vielseitig ein Hund eingesetzt werden kann.

Beim Musikverein galt es ein „Wasserschlauchhorn“ zu basteln und verschiedene Instrumente auszuprobieren. Die Guggenmusik „D`Harplinger Bäseries-Fäger“ bot Gelegenheit, die Batiktechnik kreativ anzuwenden. Des Weiteren erwartete die Kinder unter Anleitung des Tennisclubs erste Erfahrungen im Umgang mit dem Tennisschläger zu sammeln. Welche Überraschung bei der Abschlusswanderung wartet, bleibt ein Geheimnis.

Insgesamt erlebten die Kinder zwei Wochen, in denen sie sich wohlfühlten, gut betreut wurden und Spaß hatten.

Christine Oechslein, Vorsitzende des Bürgervereins freute sich, dass bei allen am Ferienprogramm mitwirkenden Vereinen und den Betreuern, eine große Bereitschaft vorhanden war, den Kindern etwas Tolles zu bieten. Voraussichtlich wird es eine Neuauflage des Sommerferienprogramms im nächsten Jahr geben.

