von sk

Silvia Apfelbeck, Jugendreferentin der Karateschule Bad Säckingen, und Melanie Hinz, Frauenreferentin, haben sich fortgebildet. Helmut Spitznagel, 8. Dan, referierte zum Thema: „KVBW-Kindertrainer – Zeit für neue Wege!“ Er übermittelte neue Trainingsinhalte zur Koordination, Motorik und zum kindgerechten Techniktraining. Es gab Übungsbeispiele für Grundtechniken, Kata und Kampf, teilt der Verein mit.

Silvia Apfelbeck und Helmut Spitznagel nach dem Sound-Karate-Seminar. | Bild: Karateschule Bad Säckingen

Silvia Apfelbeck besuchte zuvor ein Seminar zur DKV-Karate-Lizenzverlängerung für Kindertrainer in Lahr mit dem DKV-Sound-Karate-Referent Helmut Spitznagel. Sound-Karate ist ein spezielles Lehr- und Prüfungsprogramm für Kinder und Jugendliche in den DKV-Vereinen und in den staatlichen Schulen. Es umfasst die Ausbildung von Motorik, Koordination, Kondition, Karate-Technik und die Vermittlung sozialer Kompetenzen.