von sk

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, als am Donnerstag in Bad Säckingen ein Fahrer eine Vorfahrtsverletzung beging. Der 20-jährige Mann befuhr laut Polizei gegen 6.45 Uhr die Weihermatten in Richtung Buchbrunnenweg. An der Kreuzung zur Dürerstraße übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 25-jährige Autofahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.